sportfair

: ??? La follia di #Ibrahimovic: manata al difensore e rosso diretto ('grazie' al Var) ???? - DiMarzio : ??? La follia di #Ibrahimovic: manata al difensore e rosso diretto ('grazie' al Var) ???? - Sport_Fair : Follia di Ibrahimovic: schiaffone all'avversario, interviene il Var [VIDEO] - Sport_Fair : Follia di Ibrahimovic: schiaffone all'avversario, interviene il Var [VIDEO] -

(Di martedì 22 maggio 2018) Zlatansi è messo in mostra in Mls, stavolta non per una giocata sul terreno di gioco, ma per uno schiaffo ad un avversario Zlatanprotagonista in negativo della giornata di Mls. Il fenomeno svedese ha perso le staffe durante la gara tra i suoi Los Angeles Galaxy ed i Montreal Impact, più precisamente ha sbottato contro il difensore avversario Petrasso. Quest’ultimo, in maniera probabilmente involontaria, ha pestato il piede di Ibra, il quale ha immediatamente replicato in modo non proprio elegante:al collega. Ecco ildelladi. AfterReview, Zlatanreceives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) 21 maggio 2018 L'articolodiall’avversario,il VarSPORTFAIR.