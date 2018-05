FLOP M5S-LEGA Così il governo Conte rischia di portarci in recessione

Prima alleanza regionale Lega-M5S? Carroccio boom - FLOP Pd-FI. M5S... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it

Governo M5s e Lega - l'intesa vacilla - Ancora un vertice Salvini-Di Maio per evitare FLOP : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.

Comunali di giugno - da Vicenza a Ragusa M5s a rischio FLOP : ROMA - 'A parte qualche famoso exploit le amministrative sono sempre state il nostro punto debole - ragiona un parlamentare del M5s - Ma stiamo affrontando il prossimo voto con una superficialità ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il programma FLOP tra flat tax - pensioni e reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:01:00 GMT)200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo, il "veleno" che può spaccare M5s e Lega, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva, Alitalia e Mps?, di L. Torrisi

Le prossime amministrative certificano il FLOP del M5s alla prova di governo : Roma. Lega e Movimento 5 stelle, le forze politiche che daranno vita al prossimo governo, sono due partiti legati al territorio e nati con le elezioni nei consigli comunali. Della Lega , nord, tutti ...

Il Cdx lavora per avere l'incarico Voci di fuoriscite nel M5S : i nomi FLOP? Governo del Colle con Pajno : Il Centrodestra si presenterà unito alle nuove consultazioni al Quirinale che ci saranno lunedì prossimo. E' il segnale che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia faranno l'ultimo tentativo per cercare di ottenere un pre-incarico o un mandato esplorativo ad un esponente del Carroccio...

Direzione Pd - dieci persone al flash mob “Mai con il M5s” : “FLOP? Siamo persone che lavorano - rappresentiamo la base” : Soltanto una decina di persone si è presentata al Nazareno per il flash mob “Mai con M5s”, con tanto di logo in giacca. Un flop, considerato lo scarso numero di partecipanti, che uno dei presenti ha così giustificato: “Noi Siamo gente che lavora, ma rappresentiamo la base”. Chi era presente, però, non si è fatto troppi scrupoli a benedire un possibile governo istituzionale con il centrodestra: “Per il bene del ...

Governo Pd-M5S : contratto chiaro o sarà un FLOP. I leader schiavi dei social : Il matrimonio si farà, oppure no? Pare che la moral suasion del presidente della Camera Roberto Fico sia stata decisiva per intavolare la discussione: Pd e M5S cercano un dialogo per dare vita a un Governo. La formula potrebbe essere quella del contratto “alla tedesca”, un parto tutt’altro che semplice, come proprio la “locomotiva d’Europa” ha dimostrato nei mesi successivi al voto, tra clausole, veri e propri dietrfront e ripensamenti. E pare ...

Di Maio e il sondaggio per evitare il FLOP M5s : Luigi Di Maio non è tranquillo. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle teme qualche imboscata dentro le mura amiche. La base del Movimento da qualche giorno appare irrequieta e la partita per il ...

Molise - Centrodestra vince. FLOP M5S Fi non cala. Non c'è il boom leghista : Il Centrodestra vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra)