Flat Tax di M5S e Lega | ecco come cambiano le cose e a chi conviene | gli esempi

[L'intervista] Il 50% della Flat Tax gialloverde in tasca al 10% più ricco. Agli altri andrebbero le briciole : Per far ripartire l'economia non sarebbe stato meglio puntare sugli investimenti anziché sul tAglio delle tasse? "In realtà questi 50 miliardi di euro al momento non ci sono. Per averli bisognerebbe ...

L’una tantum della pace fiscale non «copre» la Flat tax : Se l’operazione flat tax a due aliquote costerà a regime, come si stima, attorno ai 50 miliardi occorreranno coperture pluriennali certe e strutturali. Tra queste si annovera...

Flat Tax - conveniente per chi guadagna almeno 30 mila euro : ecco 3 esempi : La Flat-tax, inserita nel contratto di governo M5S-Lega, non avrebbe effetto sui redditi fino a 15mila euro. Non converrebbe alle famiglie monoreddito e alle coppie con due stipendi, mentre fa risparmiare i single

Single e redditi di almeno 30mila euro : i casi in cui la Flat Tax diventa conveniente : C'è una soglia che rende conveniente la flat tax proposta da M5S e Lega: 30mila euro. Chi guadagna almeno questa cifra allora potrà avere vantaggi nell'applicazione della tassa che prevede due aliquote, al 15 e al 20 per cento. I calcoli, fatti dal Corriere della Sera, prendono spunto da alcune simulazioni del Sole 24 Ore.Scrive il Corsera:"L'effetto delle due sole aliquote al 15 e al 20% sopra e sotto gli 80mila euro di reddito ...

la Flat-tax, inserita nel contratto di governo M5S-Lega, non avrebbe effetto sui redditi fino a 15mila euro. Non converrebbe alle famiglie monoreddito e alle coppie con due stipendi, mentre fa risparmiare i single--La Flat-tax proposta dalla Lega e appoggiata dal M5S è una riforma che, secondo gli esperti che l'hanno analizzata, premia soprattutto le classi di reddito più elevate. L'effetto delle due sole aliquote al 15 e al 20% sopra e sotto

Imprese - i conti della «doppia» Flat tax : I primi calcoli per la tassazione al 15% e al 20% ipotizzata dal contratto di programma Lega-Movimento 5 Stelle consentono un risparmio d'imposta la cui entità dipenderà molto da quali saranno le regole per l'incrocio tra aliquote e imponibile. Tra le questioni aperte anche il raccordo con la base imponibile unica in via di definizione a livello Ue e il futuro di Iri e regime forfettario per le piccole partite Iva...

Altro che Flat Tax : in Italia i ricchi già pagano meno tasse di tutti : Grazie a una giungla di norme che violano la progressività, i benestanti sono superfavoriti rispetto a lavoratori e pensionati. Ma all'estero non funziona così Esclusivo: la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere" tutti parlano di abbassare le tasse, nessuno di combattere l'evasione" Contratto di governo Lega-M5s: ecco il testo"

Governo - M5s : “I soldi ci sono - ma per Flat Tax e reddito di cittadinanza ci vuole tempo” : Dopo le polemiche di questi giorni, arriva la replica del Movimento 5 Stelle, che spiega di aver ragionato a lungo sulle coperture economiche da trovare per realizzare il programma di Governo assieme alla Lega di Matteo Salvini. E attacca tv e giornali: "Dopo il terrorismo sullo spread, è la volta del terrorismo sulle coperture".Continua a leggere

Flat Tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Sgravi e detrazioni fiscali - ecco cosa ne sarà dei 'bonus' con l'introduzione della Flat tax : Che fine faranno bonus e detrazioni fiscali con l'introduzione della flat tax? Si tratta di un "dettaglio" che nel contratto di governo "stipulato" tra Lega e M5s non viene specificato nel dettaglio...

Con la Flat Tax metà dei risparmi sull’Irpef vanno alla fascia più ricca : La flat tax? Sarà solo per pochi. Cifre alla mano la riforma fiscale messa a punto da Lega e 5 Stelle avvantaggerà solo i redditi più alti e non comporterà alcun tipo di vantaggio per quelli più bassi. Secondo uno studio di Lef, Associazione per la legalità e l’equità fiscale, infatti, solo 4 contribuenti su 10 avranno uno sconto significativo sull...

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La Flat Tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...

