Fisco : Artigianfidi Padova - ok sentenza a ‘no studi settore’ per imprese in crisi : Padova, 22 mag. (AdnKronos) – “Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione”. Dire Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. “La Cassazione – spiega – ha stabilito che alle imprese che risentono della crisi economica d’ora in avanti non ...