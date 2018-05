Firenze Porta a riparare la bicicletta rubata | denunciato marocchino

Studentesse stuprate a Firenze - destituiti i due carabinieri : comportamento non consono all'Arma : I due militari Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale su due Studentesse americane a Firenze , sono stati destituiti d all'Arma dei carabinieri . Lo anticipa il Corriere della Sera . ...

Bambino in pericolo di vita trasportato in elicottero dalla Sardegna a Firenze : Un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Alghero a quello di Firenze, a favore di un bimbo di appena 3 anni che necessitava di essere trasferito d’urgenza presso l’Ospedale Mayer di Firenze. Il trasporto del piccolo paziente e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari. Sbarcato il paziente, il velivolo è ...

Volley : A1 Femminile - Firenze Porta in Italia l'olandese Daalderop : Firenze - Il Bisonte Firenze sta preparando con grandi ambizioni la prossima stagione agonistica. Nel quadro della campagna di rafforzamento della rosa la società del presidente Sità ha messo a segno ...

Dai mobiles alle sculture autoportanti : Calder in mostra a Firenze : Inaugurata in Palazzo Medici Riccardi a Firenze una mostra di opere dello scultore statunitense Alexander Calder: l'esposizione andrà avanti fino al 29 luglio e presenterà non solo opere scultoree, ma ...