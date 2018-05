Firenze | il Pd alle Comunali avrà un rivale in più | l’ex assessore sceriffo che doveva

Allerta Meteo Toscana : alle 12 scatta il codice giallo per Firenze - forti temporali : allerta Meteo per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico-idraulico: il codice giallo scatterà alle 12 e terminerà alla mezzanotte di domani e si riferisce al cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), compresi nell’area Metropolitana di Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di valutazione delle criticita’ per la ...

Firenze. Fondo nazionale politiche sociali - 18 milioni alle zone distretto : Oltre 18 milioni alle zone distretto dal Fondo nazionale politiche sociali, annualità 2017. Li destina un decreto approvato il 9

Maltempo - allerta a Firenze : esonda il torrente Ema a Greve in Chianti : I vigili del fuoco del comando di Firenze con il distaccamento di Figline stanno intervenendo con un gommone per l’esondazione del torrente Ema nell’abitato di San Polo nel comune di Greve in Chianti. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone. Presenti anche i carabinieri e le squadre della protezione civile. Sulla zona si è abbattuto un nubifragio nel pomeriggio. In strada l’acqua è salita di ...

Dai mobiles alle sculture autoportanti : Calder in mostra a Firenze : Inaugurata in Palazzo Medici Riccardi a Firenze una mostra di opere dello scultore statunitense Alexander Calder: l'esposizione andrà avanti fino al 29 luglio e presenterà non solo opere scultoree, ma ...

Calciopoli - assolti Della Valle e la Fiorentina in processo a Firenze : Firenze - Nessun falso in bilancio né ostacolo alla vigilanza: il gup di Firenze ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale Della Fiorentina e Diego Della Valle, imputato come ...

Maltempo : domani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

I Comuni incassano 1 - 7 miliardi dalle multe : record per Bologna e Firenze : Come spiega il Sole 24 Ore questi dati sono raccolti e classificati dal Ministero dell'Economia. Il 90% circa di quel bel gruzzoletto è stato raccolto con le 'classiche' multe stradali, la parte ...

Maltempo Firenze : allerta per vento forte - chiusi i giardini comunali : A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro ...

A Firenze il Teatro Niccolini in mano a giovani attori - dagli show alle pulizie - : 'Abbiamo pensato ad un progetto unico in Italia , per non dire nel mondo, ovvero quello di dare il Teatro 'Niccolini' ai giovani ', spiega il sindaco Dario Nardella . ' Un vero e proprio laboratorio ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...