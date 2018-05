Firenze | crolla un albero su un bus turistico | quattordici feriti

Firenze - albero crollato su bus di turisti : almeno 12 feriti/ Ultime notizie - paura sul Lungarno del Tempio : Firenze, albero crollato sul bus turistico: almeno 12 feriti tra i coreani a bordo. Ultime notizie, traffico paralizzato in centro: paura sul Lungarno del Tempio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:15:00 GMT)

Paura agli Uffizi di Firenze : crolla rivestimento di travertino - turista ferita nel bagno : La donna, di nazionalità romena, è rimasta colpita a un piede. Il direttore Eike Schmidt: "Dall'esame del materiale caduto è emerso che i lavori fatti 20 anni fa furono scadenti". La Cgil: "Accertare eventuali responsabilità".Continua a leggere

Ten talking points – Tra San Siro e Firenze si realizza il sogno hard di Mughini. Il Napoli crolla : festeggiamenti prematuri? : Benvenuti a Ten talking points, l’unica rubrica che stasera si esibirà a Gallipoli. Altre considerazioni. 1. Per un tifoso neutrale, Inter-Juve è stata la partita ideale. Emozioni, colpi di scena e polemiche arbitrali. Gli juventini potranno continuare a dire che loro non rubano, gli interisti potranno continuare a sentirsi i martiri onesti in un mondo cinico e baro. Perfetto. 2. Giornata sin troppo ricca di episodi simbolici, che confermano ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

35a giornata : il Napoli crolla a Firenze - scudetto più lontano. Vola la Lazio. Baratro Cagliari - vince la SPAL. : Napoli crolla A Firenze- La 35a giornata potrebbe coincidere con l’addio allo scudetto del Napoli. Una resa totale quella di Sarri e dei suoi uomini. 3-0 a Firenze, decide la tripletta del Cholito Simeone. Sogni scudetto più lontani a tre giornate dalla fine. vince LA LAZIO, MILAN ,SAMP, ATALANTA BAGARRE EUROPA LEAUE Trionfa la Lazio […] L'articolo 35a giornata: il Napoli crolla a Firenze, scudetto più lontano. Vola la Lazio. ...