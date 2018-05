Firenze A San Jacopino in azione le pattuglie dell’Autoreparto

Tramvia Firenze - confermata la nuova linea fino a Piazza San Marco : Questa mattina Stefano Giorgetti, assessore ai lavori pubblici, ha dato un buongiorno alternativo ai fiorentini, che si sono svegliati con il progetto della linea 4 e il prolungamento della linea 2 approvato. La Tramvia arriverà fino a Piazza San Marco, passando per viale Lavagnini, percorrendo Piazza della Libertà, dopo la quale svolterà a destra in Via Cavour arrivando in Piazza San Marco. Tornerà indietro verso i viali transitando per Via ...

Cassano a Firenze - la bellissima moglie gioca la Final Six di pallanuoto : Antonio Cassano a Firenze per seguire e tifare per la moglie Carolina Marcialis, giocatrice della squadra del Rapallo impegnata nelle Final Six del campionato di Serie A1 di pallanuoto donne. L’ex attaccante della Roma e della Sampdoria ha presenziato ad entrambe le gare del Rapallo di ieri e oggi nella piscina di Bellariva: la formazione della moglie però non è riuscita a qualificarsi per la Finale di domani, avendo perso oggi in ...

Ten talking points – Tra San Siro e Firenze si realizza il sogno hard di Mughini. Il Napoli crolla : festeggiamenti prematuri? : Benvenuti a Ten talking points, l’unica rubrica che stasera si esibirà a Gallipoli. Altre considerazioni. 1. Per un tifoso neutrale, Inter-Juve è stata la partita ideale. Emozioni, colpi di scena e polemiche arbitrali. Gli juventini potranno continuare a dire che loro non rubano, gli interisti potranno continuare a sentirsi i martiri onesti in un mondo cinico e baro. Perfetto. 2. Giornata sin troppo ricca di episodi simbolici, che confermano ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Firenze - terminano i restauri del ciborio di San Miniato al Monte : La Basilica, con le sue opere, con tutta la sua comunità di pace, di insegnamento, di riflessione, è sempre un simbolo per tutti i cittadini del mondo. Il ringraziamento della Fondazione va prima di ...

Tra i profumi e i colori del giaggiolo. San Polo festeggia il fiore simbolo di Firenze : ... sbocciano i giaggioli e insieme a loro una ricca girandola di eventi di iniziative che propone musica, artigianato, spettacoli, mostre, tradizioni, degustazioni, animazione per bambini, sport. La ...

Renzi invoca “un giorno di riflessione”. Poi in piazza a Firenze provoca i passanti : “Vuoi governo Pd-M5s?” : Aveva iniziato la giornata con un Tweet che invocava “una giornata di riflessione senza polemiche” per festeggiare il 25 aprile. E’ finita che, durante le celebrazioni davanti a Palazzo Vecchio, si è messo a provocare i passanti chiedendo: “Vi piacerebbe un governo del Pd con i 5 stelle?”. L’ex segretario e leader Pd Matteo Renzi, come racconta l’agenzia Ansa, passeggiando con la bicicletta a mano tra ...

Firenze 1018-2018. Il Millenario dell’Abbazia di San Miniato : Oltre 50 appuntamenti tra liturgia, arte, musica, storia, filosofia, teatro e letteratura. Un anno di eventi per festeggiare una straordinaria avventura

DOPO SANREMO - LE VIBRAZIONI IN CONCERTO ALLA FLOG DI Firenze : La nuova potente versione del pezzo realizzata dALLA band milanese insieme ALLA regina inglese del rock è disponibile da qualche giorno in radio, in digital download e in streaming su tutte le ...

Firenze - falso allarme bomba in stazione : pesanti disagi alla circolazione : Controlli della polizia sono stati effettuati stasera nelle stazioni ferroviarie fiorentine di Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rifredi, dopo una telefonata anonima che annunciava una bomba sui ...

I Comuni incassano 1 - 7 miliardi dalle multe : record per Bologna e Firenze : Come spiega il Sole 24 Ore questi dati sono raccolti e classificati dal Ministero dell'Economia. Il 90% circa di quel bel gruzzoletto è stato raccolto con le 'classiche' multe stradali, la parte ...

Firenze. Lavori di restauro della Porta San Frediano : Il 25 marzo scorso, nell’ambito delle celebrazioni del Capodanno Fiorentino, sono stati presentati pubblicamente i Lavori di restauro della Porta

A Firenze - per la prima volta riuniti gli artisti del gruppo OpenArtCode in una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo : Il Complesso Mediceo Laurenziano, visitato da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ospita gli artisti internazionali del gruppo OpenArtCode. Dal 19 aprile all'8 maggio 2018 presso il Salone di Donatello della Basilica di San Lorenzo a Firenze, la contemporaneità entra negli ...