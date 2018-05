Fiorentina | Saponara fa piangere il mondo | “Grazie Astori…” | la lettera è da brividi

Serie A Fiorentina - Saponara : «Crediamo ancora nell'Europa» : FIRENZE - Riccardo Saponara punta su una Fiorentina formato Europa: ' Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo tirato fuori tutte le nostre ...

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il messaggio da brividi di Saponara [FOTO] : Morte Astori – Si gioca la giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Fiorentina, match da brividi dopo la Morte del calciatore viola Astori, si ritorna ad Udine dopo la tragedia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Prima del match messaggio da brividi da parte dell’amico Saponara: “Partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è ...

Fiorentina - Pioli : 'Udine trasferta difficile'. Saponara : 'Chissà cosa proveremo' : FIRENZE - La trasferta di Udine 'è difficilissima. E' inevitabile che i nostri avversari daranno l'anima per fermare la loro striscia negativa, ma è altrettanto vero che noi vogliamo fare di tutto per ...

Fiorentina - Saponara : 'Non ci nascondiamo per l'Europa League' : Riccardo Saponara , trequartista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Crotone: 'Le assenze non ci avrebbero danneggiati: come io sono entrato bene dopo mesi di panchina grazie ai compagni, chi ha sostituito oggi i ...

Serie A Fiorentina - Saponara : «Stiamo reagendo da grandi uomini» : FIRENZE - "Stiamo reagendo da grandi uomini" . Lo ha detto il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara in merito alla scomparsa di Davide Astori , intervenendo questa sera alla manifestazione ...