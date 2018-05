Fico al Quirinale : nessuna dichiarazioneSalvini : "All'estero stiano sereni" : Il presidente della Camera non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano nel Salone alla Vetrata

Governo - Fico al Quirinale per colloquio con Mattarella : Il presidente della Camera, Roberto Fico, è giunto al Quirinale per l'incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alle 12 sarà invece la volta del presidente del Senato, Elisabetta Alberti ...

Governo : Nuovo giro di colloqui al Quirinale. Presidente Fico al Colle - DIRETTA : Nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del Governo. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, è da poco giunto al Quirinale. Ieri il Presidente ha ricevuto le ...

I presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati al Quirinale da Mattarella. Linea prudente del capo dello Stato sul nuovo governo : All'indomani dell'indicazione da parte di M5s e Lega del nome del professor Giuseppe Conte come premier, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, per fare il punto della situazione sul nuovo governo.#Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della Camera dei Deputati @Roberto_Fico#consultazionipic.twitter.com/gfJvUELj4i — Quirinale ...

Governo - Mattarella riceve Fico e Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve stamani al Quirinale i presidenti di Camera e Senato dopo che ieri Lega e M5S hanno indicato Giuseppe Conte come premier. Il primo a...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte. Sergio Mattarella, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico, guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Mattarella riceve Fico e Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve stamani al Quirinale i presidenti di Camera e Senato dopo che ieri Lega e M5S hanno indicato Giuseppe Conte come premier. Il primo a salire al ...

Governo - Mattarella riceve Fico e Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve stamani al Quirinale i presidenti di Camera e Senato dopo che ieri Lega e M5S hanno indicato Giuseppe Conte come premier. Il primo a...

Fico e Casellati domani al Quirinale : 19.26 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà domani al Quirinale, alle ore 11.00 il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e alle ore 12.00 il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ne dà notizia un comunicato del Quirinale.

Consultazioni - Fico al Quirinale : "Mandato si conclude in modo positivo. C'è un dialogo" : "Il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd è avviato. In questi giorni ci sarà dialogo in seno alle due forze politiche, aspettando la direzione del Partito democratico della settimana prossima. Credo sia importante, ragionevole e responsabile rimanere sui temi e sui programmi", dice il presidente della Camera al termine del colloquio con Mattarella

Fico al Quirinale : M5S-Pd - dialogo avviato. Di Maio : contratto o si vota. Martina : passi avanti - decidiamo in direzione : 'Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi ...

Roberto Fico torna al Quirinale - cosa succede adesso : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Colle alle 16:30 per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli esiti della giornata dedicata alla continuazione del mandato esplorativo assegnatogli lo scorso lunedì 23 aprile. L’incontro è terminato alle 17:08, momento in cui Fico si è concesso ai media con una comunicazione stringata: “Il mandato che mi ha assegnato il ...

Consultazioni - Fico al Quirinale : esito mandato si conclude in modo positivo : "Il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd che è avviato. In questi giorni ci sarà dialogo in seno alle due forze politiche, aspettando la direzione del Partito democratico della settimana prossima. Credo sia importante, ragionevole e responsabile rimanere sui temi e sui programmi".

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...