Festa del pane per la solidarietà con un fine settimana al parco

Festa provinciale del mini-basket nella Villa comunale di Torre Annunziata : Festa provinciale del mini-basket a Torre Annunziata . Domenica 27 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12, la Villa comunale di via Marconi si trasformerà in un piccolo Villa ggio della pallacanestro , con ...

Campioni e San Siro a Festa per la partita d'addio al calcio del 'Maestro' Andrea Pirlo : ... ci sono gli ex compagni del Milan Gattuso, Maldini, Dida, Cafù, Serginho, Shevchenho, Ambrosini, Pato, Rui Costa, della Juventus Buffon, Vidal, Bonucci e della Nazionale campione del mondo 2006 De ...

Santa Rita/ Il programma della Festa nella sua Cascia : oggi Transito - domani benedizione rose : Santa Rita , il programma della festa nella sua Cascia : oggi Transito , domani benedizione rose . Le ultime notizie sui festeggiamenti di una delle Sante più popolari in Italia e nel mondo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:16:00 GMT)

Wanda Nara e Icardi in Festa per la qualifica dell’Inter : All’Olimpico l’Inter batte 3-2 la Lazio e conquista il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League. E mentre Mauro Icardi a fine match esulta a Roma con la squadra, Wanda Nara, a Milano con i bambini, non trattiene le urla di gioia davanti alla tv. Poi attende che il marito torni a casa… ed è “fiesta”. Sono incontenibili le urla di gioia di Wanda Nara davanti al maxi schermo. Il marito ha ...