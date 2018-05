Febbo | i medici pagano l' immobilismo della Regione

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 22 maggio 2018) L'Aquila - "Dall'esecutivo regionale e dall'assessore Paolucci ci saremmo aspettati un atteggiamento completamente diverso sul problema inerente le indennità di rischio percepite dalle Guardie mediche. Infatti, sono stati completamente disattesi sia gli impegni assunti attraverso la risoluzione approvata unanimemente in Consiglio regionale, ad ottobre scorso, sia le aspettative deiche dopo mesi non hanno avuto nessuna risposta concreta nonostante le rassicurazioni avute da D'Alfonso in una riunione poco prima delle elezioni". Questo il commento del Consigliere regionale di Forza Italia, Mauroche aggiunge: "Adesso, come annunciato in più occasioni, sui dottori che prestano presso le Guardie mediche arrivano gli effetti immediatiDelibera di Giunta approvata il 18 luglio 2017 che prevede la restituzione entro il 30 giugno ...