FdI va all' opposizione | Meloni | Salvini è caduto in trappola M5s | isolato e

Valle d'Aosta - boom della Lega M5S in forte calo - crollano FI-FdI Male il Pd. Regionali - lo scrutinio : Elezioni Valle d'Aosta risultati. Fortissima avanzata della Lega di Matteo Salvini alle Regionali in Valle d'Aosta. A scrutinio in corso, primo partito con il 19,5% è l'Unione Valdotaine ma il Carroccio è in seconda posizione con il 17% circa Segui su affaritaliani.it

Berlusconi ‘riabilitato’ vuol spaccare il Governo gialloverde/ Forza Italia e FdI : “M5s è inaffidabile” : Berlusconi "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di Salvini e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:32:00 GMT)

Meloni : FdI non ha chiesto di entrare - siamo all'opposizione : "Fdi ha preso dei voti dicendo che cosa andava a fare al governo della nazione. Se mi si dice che devo rinunciare a quello in cui credo perché sono troppo di destra o mi si dice che devo accettare un presidente del Consiglio del M5S che è lontano da me anni luce, non ci sto. Per tutto il resto, vediamo" incalza il Presidente di Fratelli d'Italia

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di FdI : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Giancarlo Giorgetti premier del governo gialloverde con l’astensione di Fi e FdI : Alla fine il matrimonio gialloverde si farà. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di unire Lega e M5S in un’alleanza

FdI di Rieti e Terni hanno manifestato per la riapertura al traffico della galleria Valnerina : "Mentre la politica sta cercando il sinonimo più sostenibile sui social alla parola 'inciucio', noi continuiamo a preoccuparci dei problemi della gente. Per tale motivo questa mattina, insieme all'onorevole ...

Un governo Lega-FI-FdI necessita di 55 deputati in più alla Camera : ma il clima è d'intesa : Difficile trovare consensi ampi, escludendo M5S e Pd. Comunque se un governo di centrodestra non dovesse avere la fiducia, rimarrebbe in carica per gli affari correnti e sarebbe l'interlocutore ai ...

Meloni - FdI - : mandato a Salvini per cercare voti alle Camere : Roma, 9 apr. , askanews, 'Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono visioni diverse: io dico che dobbiamo andare in ...

Maltempo Roma. Picone (FdI) : allegamenti su via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...

Due espulsioni anche dall'Italia - ma con dissenso. Lega e FdI : 'Cosi' si aggravano problemi' : 'Io al governo non avrei mai fatto una scelta del genere. Invece che riannodare i fili del dialogo il governo italiano subisce la richiesta di altri, mi sembra una cosa poco utile' dice il leader del ...

Ballando : Akash fa infuriare il deputato veronese di FdI - Selvaggia Lucarelli reagisce così : 'Sì, è vero. Ho usato diverse identità sui social, ma ho dovuto farlo. A Verona sono di destra'. La rivelazione di Akash Kumar , modello e concorrente di Ballando con le stelle , stanno facendo ...