Famiglie - ecco quanto costa la convivenza : "Vieni a vivere con me?" La domanda ha tutt'altro che risvolti romantici. Decidere di trovare un tetto comune infatti costa caro: secondo un'analisi di Immobiliare.it la spesa iniziale per l'affitto ...

Reddito cittadinanza : 1560 euro a Famiglie e 780 a single - ecco quando si avrà : È stato pubblicato il contratto tra Movimento 5 stelle e Lega con i punti che dovranno essere proposti e approvati nel prossimo governo che vedrà i due partiti coalizzati. In particolare nel contratto è previsto il Reddito di cittadinanza , nell’ultima versione, come misura riservata solo ai cittadini italiani e non più anche agli stranieri residenti da 5 anni nel nostro paese. Il fine di tale Reddito , come dichiarato nel contratto è quello del ...

Aumenti dell'Iva - ecco quanto potrebbero costare alle Famiglie : Con le nuove aliquote, secondo le stime della Cgia, il conto sarebbe di 242 euro in più all'anno, mentre per Codacons si arriverebbe a mille.

Dalle Famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Benefici fiscali 2018 per le Famiglie anche con disabili : ecco come risparmiare : anche quest’anno la legge di bilancio prevede degli sgravi i cui Beneficiari sono tutti coloro che hanno una famiglia. Fra le principali detrazioni ricordiamo il bonus bebè, il bonus mamma, il bonus per i 18enni, le detrazioni per figli a carico il bonus per la scuola e gli asili nido. Vediamo quindi nello specifico di cosa si tratta. ...Continua a leggere