Famiglia allargata | amabili pesti La recensione

Vanessa Incontrada sulla neve con la Famiglia allargata : Vacanza sulla neve in Svizzera per Vanessa Incontrada, Rossano Laurini, il loro bambino Isal e Diletta, figlia del compagno dell’attrice avuta da una precedente unione. La famiglia allargata ride e scherza sulle piste tra una discesa e l’altra. E per Vanessa e Rossano, insieme dal 2007 ci scappa pure un bacio. Sul settimanale “Chi” le immagini della “famiglia Fantozzi sulla neve”. Così la definisce ironicamente Rossano ...