Falcone | la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra | gli eventi a

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giornistrage di Capaci e dei funerali di Giovannimoglie Francesca Morvillo e degli uominiscorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati appuntamento a Civitavecchia per salire a bordo“Navelegalità” che quest’anno ospita anche cinquanta studenti dell’Università degli Studi di Milano accompagnati dal loro professore, Nando dalla Chiesa, e da Claudia Loi, la sorella di Emanuela, la poliziotta che scortava Paolo Borsellino. Palermo chiama Italia è lo sloganmanifestazione che quest’anno è dedicata agli “angeli” dei due magistrati uccisi dalla mafia: Agostino Catalano, ...