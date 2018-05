Fabio Fognini e Flavia Pennetta a ‘Che tempo che fa’ – Com’è nato l’amore fra i due?

Roland Garros 2018 : le teste di serie del tabellone maschile e femminile. Fabio Fognini n.18 del seeding : L’atteso appuntamento di Parigi è sempre più vicino. Sulla terra rossa del Roland Garros (27 maggio-10 giugno), i tennisti più forti del mondo si affronteranno a caccia del successo finale, per entrare nella storia. E’ quanto cercherà di fare lo spagnolo Rafael Nadal, a caccia dell’11° titolo parigino e desideroso di fare la differenza anche quest’anno. Sul versante femminile, la rumena Simona Halep (n.1 del mondo) è la ...

Tennis - Fabio Fognini : “Contento per aver ritrovato il mio gioco. Punto molto sul Roland Garros” : Reduce dall’ottima figura fatta agli Internazionali d’Italia 2018, Fabio Fognini guarda con fiducia al suo obiettivo principale nel breve periodo, ovvero il Roland Garros, secondo Slam stagionale (27 maggio-10 giugno). La sconfitta nei quarti di finale contro il n.1 del mondo Rafael Nadal, in tre set, ha messo in luce un Fabio di lusso che, specie nel primo set, ha fatto vedere colpi eccellenti, in grado di ipnotizzare anche un ...

Tennis : Fabio Fognini si riprende Roma ed ora punta Parigi. Conferme al maschile. Azzurre in crisi : Fabio Fognini sicuramente non dimenticherà questa sua ultima settimana. Agli Internazionali d’Italia il Tennista ligure è finalmente entrato nel cuore dei tifosi italiani al Foro Italico, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale a Roma. Una cavalcata eccezionale quella del nativo di Arma di Taggia, cominciata con il successo su Monfils, poi successivamente c’è stata l’impresa su Dominic Thiem ed infine la conferma ...

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

Fabio Fognini/ E Flavia Pennetta : "È stata lei a provarci" (Che tempo che fa) : Fabio Fognini, dopo la sconfitta contro Rafael Nadal a Roma, guarda all'impegno dell'Atp 250 di Ginevra. Oggi il tennista sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:29:00 GMT)

Internazionali d'Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell'azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal , n.2 del mondo, è alle semifinali degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l'esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre ...

Internazionali Roma 2018 - quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini? Il montepremi dell’azzurro sconfitto da Nadal : Fabio Fognini si è dovuto arrendere a Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha tenuto testa al fenomeno spagnolo, ha vinto il primo set ma poi non è riuscito a contenere la rimonta furiosa del mancino di Manacor che è così volato in semifinale. Il 30enne doveva compiere una vera e propria impresa per sconfiggere il Re della terra rossa, ci ha provato ma purtroppo non è bastato con l’attuale ...

VIDEO Fabio Fognini sfiora l’impresa con Rafael Nadal a Roma - gli highlights della partita : Fabio Fognini ha fatto sognare il Centrale del Foro Italico in Roma, ha tenuto testa a Rafael Nadal in un tiratissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia ma purtroppo è stato sconfitto in tre set dal fenomeno di Manacor dopo aver vinto il primo parziale. Il ligure è stato assolutamente protagonista, ha giocato un ottimo tennis ma purtroppo non è riuscito a completare l’impresa contro lo spagnolo. Di seguito il VIDEO con ...

Internazionali d’Italia. Rafa Nadal batte Fabio Fognini : Rafa Nadal batte Fabio Fognini ed è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia. Si ferma ai quarti il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista ligure è stato sconfitto sul Centrale del Foro Italico da Rafael Nadal col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in due ore 14 minuti di gioco. In semifinale il maiorchino affronterà il vincitore dell’incontro tra Kei Nishikori e Novak Djokovic. Il maiorchino, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini da applausi - ma Rafael Nadal è troppo forte. L’iberico vince in rimonta : Rafael Nadal interrompe il sogno di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Il ligure è stato sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dal n.2 del mondo in 2 ore 14 minuti di partita, mettendo comunque in mostra un tennis da applausi, degno di un quarto di finale di un torneo di tal livello. Con questo risultato Nadal guadagna la sua decima semifinale al Foro Italico, dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak ...

