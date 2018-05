F1 | GP Monaco 2018 | tornano le gomme ‘tradizionali’ La Ferrari deve riaccendersi dopo

LA NOTTE DEL GIUDIZIO - ELECTION YEAR/ Su Italia 1 il film di James DeMonaco (oggi - 22 maggio 2018) : La NOTTE del GIUDIZIO, il film in onda su Italia Uno oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Frank Grillo e Mykelti Williamson, alla regia James DeMonaco. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:14:00 GMT)

F1 - GP Monaco 2018 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo. Nove vittorie per la Rossa. E quella doppietta dello scorso anno… : Il Mondiale di F1 è pronto per vivere l’appuntamento più glamour della stagione. Sul circuito di Montecarlo va in scena il GP di Monaco, snodo cruciale di un campionato che vede Lewis Hamilton primo e Sebastian Vettel all’inseguimento, pur dopo un brillante avvio di stagione. Sul tracciato monegasco la Rossa vanta “solo” 9 vittorie: un bottino magro, se si considera che le edizioni disputate sono state ben 74, 63 delle ...

Gran Premio di Monaco 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Giovedì 24 Maggio Libere 1: 11:00-12:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 15:00-16:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 26 Maggio Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 27 Maggio Gara: 15:10 78 giri 260,286 km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 21:00 su TV8 ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari vs Mercedes - chi vincerà? Le gomme e le qualifiche importanti : Ormai ci siamo. Il Grande Circus della Formula Uno è pronto per affrontare l’appuntamento più glamour dell’anno, quello del GP di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2018. Sul circuito cittadino più famoso del mondo andrà in scena il round più affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine di Montecarlo i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia di questa categoria. Il tracciato è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : programma - orari e tv : Termina con la tappa di Monaco di Baviera la Coppa del Mondo 2018 di Tiro a segno: in Germania, dal 24 al 28 maggio i migliori tiratori al Mondo si sfideranno per terminare al meglio il percorso nel circuito maggiore. Non è prevista copertura televisiva per la manifestazione, ma tutte le finali saranno visibili in streaming sul sito issf-sports.org. Di seguito il programma completo della quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a ...

F1 - GP Monaco 2018 : Montecarlo primo bivio stagionale per la Ferrari. Hamilton in fuga - non si può più sbagliare : Un anno fa la Ferrari dopo un inizio di stagione da incorniciare centrò una splendida doppietta tra le vie del Principato di Monaco, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Con il senno di poi il momento più alto della scuderia di Maranello e, viceversa, il più basso di Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e, a fine gara, distante 25 punti in classifica nei confronti del rivale tedesco. Il prossimo weekend, invece, la Ferrari si giocherà ...

Pronostico Bayern Monaco-Eintracht Francoforte - Finale DFB Pokal 19-5-2018 e Analisi : DFB Pokal, Finale, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Sabato 19 Maggio 2018. Kovac sfida il suo futuro e la leggenda Heynckes. Bayern Monaco–Eintracht Francoforte, sabato 19 maggio. I campioni della Bundesliga affrontano in Finale di Coppa di Germania la sorpresa Francoforte, alla seconda Finale consecutiva. Dodici mesi fa la squadra di Niko Kovac, già nominato nuovo allenatore del Bayern per la prossima ...

Probabili Formazioni Troyes-Monaco Ligue 1 - 19 Maggio 2018 : Le Probabili Formazioni di Troyes-Monaco, 38^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 19 Maggio 2018 ore 21:00. Ballottaggio Sylla-Pellegri per Jardim, out Jovetic e Keita Balde. Avrebbe bisogno di una vittoria il Troyes di Garcia per sperare in una salvezza: ci riuscirà? Al momento sembra davvero difficile dirlo, soprattutto dopo che i padroni di casa sono stati pesantemente sconfitti dal Lione, avversari in classifica proprio del Monaco. I ...

F1 - GP Monaco 2018 : quali saranno le gomme scelte dai team? Ferrari e Red Bull aggressive con tante HyperSoft : Inutile negarlo. C’è grande attesa per quel che sarà il GP di Monaco, tra poco meno di due settimane, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La vicenda “gomme”, con il battistrada ridotto, ha fatto parlare tanti e portato alle più classiche divisioni social tra innocentisti e colpevolisti nel confronti di Pirelli e di Marcedes. Nel Principato, sul circuito cittadino più famoso del mondo, si tornerà ...

Probabili Formazioni Monaco-Saint Etienne Ligue 1 - 12 Maggio 2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Saint Etienne, 37^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 12 Maggio 2018 ore 21:00. Diakhaby potrebbe tornare titolare in mezzo all’attacco. Pellegri riparte dalla panchina. Dopo il sofferto successo in trasferta di settimana scorsa contro il Caen, il Monaco prosegue la caccia al Lione ed al secondo posto passando per una gara piuttosto ostica: al Louis II arriva infatti il Saint-Etienne, che vede il Rennes a ...

Bayern Monaco - svelata la maglia 2018-2019 : spicca la grafica a diamante : maglia Bayern Monaco 2018-2019. Il Bayern Monaco, presto vincitore del sesto titolo in Bundesliga, ha svelato ufficialmente la nuova maglia che sarà indossata nella stagione 2018-2019. A realizzarla ovviamente lo sponsor tecnico Adidas, legato da tempo alla formazione bavarese. Il brand tedesco ha deciso di puntare sulla tradizione e ha così deciso di puntare sul […] L'articolo Bayern Monaco, svelata la maglia 2018-2019: spicca la grafica ...