Eva Henger torna a parlare di Monte e dichiara | “Venier mi hai deluso”

lanostratv

(Di martedì 22 maggio 2018) Evadelusa da Mara Venier: lezioni su FrancescoEvaè stata ospite de La Confessione, il talk show di canale Nove condotto da Peter Gomez. L’ex pornostar ha raccontato il suo cambiamento, dai film a luci rosse al successo televisivo con Paperissima, dai suoi amori al famoso canna-gate di Francesco. I programmi televisivi nei primi mesi del 2018 sono stati invasi da questo scandalo legato alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Come non ricordare la grande battaglia portata avanti da Striscia la notizia per scoprire la verità a tutti i costi. Da qualche settimana ormai non sentivano piùdel canna-gate, per via degli scandali scoppiati nella quindicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso. A La Confessione, Evahato di aver detto la verità e di non ...