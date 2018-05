Eva Henger | Mara Venier mi ha deluso | non mi è piaciuto il suo comportamento

Eva Henger/ Video - "Mia figlia Mercedesz pornostar? Mai! Non è adatta a quel lavoro" (La Confessione) : Eva Henger protagonista della nuova puntata de La Confessione, programma condotto su Nove da Peter Gomez: l'ex pornostar racconterà la sua metamorfosi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:51:00 GMT)

Nino Formicola smentisce Eva Henger : “Bianca Atzei non ci ha provato con me” : Isola dei Famosi, Bianca Atzei cotta di Nino Formicola? Parla il vincitore del reality show Il gossip lanciato da Eva Henger a Casa Signorini ha scosso il mondo dello showbiz. Secondo l’ex moglie di Riccardo Schicchi, Bianca Atzei ci avrebbe provato con Nino Formicola. Una news che ha stupito data la grossa differenza d’età tra […] L'articolo Nino Formicola smentisce Eva Henger: “Bianca Atzei non ci ha provato con ...

Nadia Rinaldi parla di Eva Henger : “Non la denuncerò” : Eva Henger e la Rinaldi sono amiche? La confessione di Nadia La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è finita ormai da quasi 2 settimane. E a vincere questa edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato l’effervescente comico Nino Formicola, in arte Gaspare. Tuttavia questa annata dell’Isola è stata sicuramente pregna di polemiche. Polemiche dovute all’annoso caso canna – gate, scoppiato ...

Nadia Rinaldi : pace con Alessia Mancini e frecciatina a Eva Henger : Finita l’Isola dei Famosi, finiti le incomprensioni. Dopo la rivelazione di Jonathan, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini hanno fatto pace. Nessun rancore tra la showgirl e l’attrice, come ribadito dalla stessa Nadia in una recente intervista. Ma cosa era successo tra le due? In una delle ultime puntate del reality show – quando la Rinaldi era già rientrata a casa – Jonathan aveva svelato che Alessia avrebbe detto che Nadia odia le ragazze ...

Eva Henger - niente Domenica Live e confronto con naufraghi : l’attrice spiega il motivo : Eva Henger assente negli studi di Domenica Live. niente confronto con i naufraghi: l’attrice spiega il motivo L’Isola dei Famosi 2018 – tredicesima edizione del reality show – ha chiuso i battenti lunedì scorso. E con la fine del programma si stanno per chiudere anche le infinite polemiche arrivate dall’Honduras. Si stanno, appunto. Ma non […] L'articolo Eva Henger, niente Domenica Live e confronto con ...

Alessia Mancini smaschera Francesco Monte ed Eva Henger! : L’Isola Dei Famosi è terminata, Alessia Marcuzzi è in vacanza alle Maldive, ma i chiacchiericci che ruotano intorno al canna-gate non si sono ancora spenti. Ecco le notizie scioccanti che ha rivelato Alessia Mancini contro Francesco Monte ed Eva Henger! Da non credere! Alessia Mancini a pochi passi dalla finale de “L’Isola Dei Famosi”, si è dimostrata fino agli ultimi istanti del suo percorso, una persona schietta e ...

"Eva Henger e Francesco Monte avevano un accordo"/ Isola dei famosi : Alessia Mancini verrà smentita? : Isola dei famosi 2018: Alessia Mancini parla della sua esperienza in Honduras svelando l'accordo tra Eva Henger e Francesco Monte e commentando il rapporto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Barbara d’Urso attacca l’Isola : “avEva ragione Eva Henger” : A pochi giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi 2018, Barbara d’Urso prende una posizione attaccando il reality e dando ragione ad Eva Henger e Striscia La Notizia Dichiarazioni forti quelle rilasciate da Barbara d’Urso sull’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 13. A pochi giorni dal ritorno alla conduzione del “Grande Fratello“, Carmelita ha deciso di prendere una posizione sul gestione canna-gate da ...