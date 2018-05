Eurotour – Sei giocatori italiani al Bmw Pga Championship

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Alla vigilia Thomas Bjorn, capitano europeo di Ryder Cup, ha annunciato i nomi dei cinque vice capitani che lo assisteranno nella sfida contro gli statunitensi in Francia (28-30 settembre) Il BMW PGA(24-27 maggio), uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, è la prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series e anticipa di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (Gardagolf, 31 maggio-3 giugno), entrambe con un montepremi di sette milioni di dollari. Sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra, saranno in campo Francesco ed Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Matteo Manassero, che si è imposto in questo evento nel 2013, secondo italiano a compiere l’impresa dopo Costantino Rocca (1996). Tanti i campioni presenti tra i quali ricordiamo i nordirlandesi Rory McIlroy e Graeme McDowell, gli ...