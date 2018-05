Esposito nuovo coach Sassari

“Nel Per Sempre” - il nuovo singolo di Giorgia Esposito : ALL MUSIC NEWS “Nel Per Sempre”, il nuovo singolo di Giorgia Esposito In radio dal 30 Marzo “Nel Per Sempre”, un brano scritto da Giorgia Esposito e Luca Sala, che parla di un amore finito, che lascia amarezza a causa dell’abbandono, paragonato al freddo dell’inverno che secca la natura e ne sottomette la vita, a cui segue invece un barlume di speranza e una possibilità di una nuova felicità, un sole che può tornare a ...