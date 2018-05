Ernia | al via dal 1 Giugno COME UCCIDERE UN USIGNOLO 67 SUMMER TOUR

Ernia in concerto nel 2018 - al via Come uccidere un usignolo 67/Summer tour : Ernia in concerto nel 2018: il Come uccidere un usignolo/67 tour continua con la leg estiva al via il prossimo 1° giugno da Pavia. Il rapper Ernia riparte in tour venerdì 1 giugno per presentare il suo ultimo progetto discografico di inediti dal titolo Come uccidere un usignolo/67. Il 1° giugno l'appuntamento è a Pavia ma la tournée proseguirà per tutta l'estate. Come uccidere un usignolo/67 è stato rilasciato su etichetta ...