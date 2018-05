Erbe aromatiche - teatro e info contro la sclerosi multipla : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Erbe aromatiche vendute in 600 piazze italiane, sabato e domenica, per sostenere la ricerca. Ma anche uno spettacolo teatrale in collaborazione con ’30 ore per la vita’, un party, un convegno scientifico con 200 ricercatori e la campagna di informazione #SMuoviti. Sono queste alcune iniziative nel calendario dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) per la Settimana contro la ...