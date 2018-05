Epidemia di Ebola in Congo | sale a 28 il bilancio delle vittime

Ebola - l’Epidemia in Congo : arriva il vaccino per combatterla [GALLERY] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Ebola : vaccino sperimentale in Congo per fermare l'Epidemia : Ebola: in Africa ritorna l'incubo, dopo l'epidemia che fra il 2014 e il 2016 ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Nella Repubblica democratica del Congo, infatti, dall'inizio di maggio sono stati segnalati circa 45 casi di Ebola, di cui tre fra i sanitari che operano in zona. l'epidemia sarebbe scoppiata nelle zone rurali, per raggiungere poi la città di Mbandaka, centro urbano di ben 1,2 milioni d'abitanti. Secondo la Bbc online ...

Epidemia di Ebola in Congo : gli operatori sanitari iniziano la campagna di vaccinazione : E’ iniziata in Repubblica Democratica del Congo la campagna di vaccinazione, nel tentativo di contenere la diffusione del virus dell’Ebola: lo riporta la BBC. Il vaccino sperimentale si è dimostrato efficace quando impiegato in sperimentazioni limitate nel corso dell’Epidemia in Africa occidentale nel periodo 2014-16. Almeno 25 persone sarebbero morte nell’attuale Epidemia. Gli operatori sanitari saranno i primi a ...

Epidemia di Ebola in Congo : 45 casi e 25 morti - l’OMS lancia l’allarme : L’Epidemia di Ebola nel nordovest della Repubblica democratica del Congo non mostra segni di contenimento: secondo l’ultimo bilancio diffuso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati registrati 45 casi, di cui 14 confermati, e 25 vittime. L’OMS ha convocato venerdì un comitato d’urgenza, una riunione tra esperti che hanno stabilito che l’Epidemia rappresenta un “forte rischio ...

Ebola - Epidemia fuori controllo : allarme in Congo - «virus verso città di 1 - 2 milioni di persone» : L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.

Ebola - Epidemia fuori controllo : allarme in Congo - 'il virus verso città di 1 - 2 milioni di persone' : L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.

Epidemia di Ebola in Congo : la Commissione Europea pronta a inviare medici : Il commissario agli Aiuti umanitari ha reso noto, in occasione di una conferenza stampa, che l’Unione Europea è pronta a mobilitare immediatamente il Corpo sanitario europeo per tentare di contenere l’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo. “La lezione dalla precedente crisi è che non possiamo essere compiacenti sull’Ebola. Il nostro obiettivo è contenere il virus, e con i nostri ...

Epidemia di Ebola in Congo : l’Europa vara pacchetto di aiuti - 1.5 milioni di euro per l’emergenza : La Commissione europea ha varato un pacchetto di aiuti umanitari urgenti allo scopo di contenere l’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo ha reso noto il commissario Christos Stylianides, coordinatore Ue per Ebola. La prima misura è lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il supporto logistico alle operazioni dell’Oms, e di ulteriori 130mila euro per la Croce Rossa Internazionale. Il servizio aereo umanitario ...

Epidemia di Ebola in Congo : i casi confermati salgono a 14 - un morto : Il Ministero della Sanità della Repubblica Democratica del Congo ha confermato un morto e 14 casi di persone contagiate dal virus Ebola nelle zone di Bikoro, Iboko e a Mbandaka. Oltre ai 14 casi accertati, il Ministero ha reso noto che si sono registrati 10 casi sospetti e 21 probabili. I decessi sono saliti da 23 a 25, 24 dei quali sono sospetti. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: i casi confermati salgono a 14, un morto sembra essere il ...

Congo - l’Epidemia di Ebola arriva nelle città : 2 vittime e 45 casi confermati : Il virus Ebola è arrivato nei centri urbani del Congo, evocando secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità scenari “esplosivi” se non addirittura “preoccupanti”. Il focolaio in corso nella Repubblica Democratica del Congo, che fino a questa momento era stato circoscritto ad aree rurali e isolate, ha raggiunto giovedì Mbandaka, città di 1,2 milioni di abitanti sulla strada per la capitale Kinshasa, dove le ...

Epidemia di Ebola in Congo : altri 11 casi - 2 morti : Il ministro della salute del Congo ha reso noto che si sono registrati 11 nuovi casi di Ebola e due morti legati al virus nel nordovest del Paese. I casi registrati finora sono 45, compresi 10 sospetti, 21 probabili e 14 confermati. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: altri 11 casi, 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

L’Epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città : nella Repubblica Democratica del Congo la nuova epidemia di ebola si è diffusa dalla campagna a una città. Il ministro della salute Oly Ilunga Kalenga ha confermato un caso di contagio a Mbandaka, città abitata da più di un milione The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città appeared first on Il Post.

Epidemia in Ebola in Congo : primo caso in una città - “uno sviluppo preoccupante” : L’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la città di Mbandaka (circa un milione di abitanti), a circa 130 km dal luogo di origine della diffusione: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo cui si registra un caso confermato nella città, che ha portato il totale dei casi a 42. L’inviato dell’Oms, Peter Salama, ha dichiarato alla BBC che “questo è uno sviluppo ...

Ebola : Epidemia in Congo - il bilancio sale a 23 morti e 42 contagi : Si aggrava il bilancio dell’epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica democratica del Congo: si contano almeno 23 morti e 42 persone contagiate, ha spiegato il ministro della Salute Congolese, secondo cui un altro caso è stato registrato ieri a Mbandaka, nell’ovest del Paese. Gli operatori sanitari hanno finora identificato 430 persone che potrebbero aver avuto contatto il virus. Nel 2014 oltre 11mila persone sono morte in ...