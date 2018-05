Entra in vigore il Gdpr sulla privacy | parte l’assalto via mail | «Ridateci il consenso»

Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’Entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’aborto approvata in Iowa : Planned Parenthood, un’organizzazione di cliniche non profit USA che fornisce molti servizi sanitari alle donne, tra cui anche le interruzioni di gravidanza, e l’American Civil Liberties Union dell’Iowa, organizzazione per la difesa dei diritti civili, hanno annunciato di aver fatto The post Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’aborto approvata in Iowa appeared ...

Revisione auto - Entrano in vigore le nuove regole (e occhio alle multe) : Revisione auto, quando farla? Ci sono novità sul tema, novità che hanno l'obiettivo di uniformare e regolarizzare i controlli per assicurarsi che i mezzi in circolazione siano in buono stato di salute, evitando...

Gdpr - 5 scenari dopo l'Entrata in vigore : Roma, 7 mag. , askanews, dopo anni di discussioni e a un anno dalla sua rettifica ufficiale il General Data Protection Regulation , Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla protezione dei dati personali ...

Dal 25 maggio Entrano in vigore le nuove norme sulla privacy - le imprese sono preparate? : ...dei dati" Nel caso del settore sanitario ad esempio a tutela del singolo e a garanzia dei dati personali sul suo stato di salute il legislatore ha prescritto alle realtà aziendali operanti nel mondo ...

Lavori d’edilizia senza permesso preventivo. Entrato in vigore il decreto “Infrastutture del 02/03/2018” : Da pochi giorni è Entrato in vigore il decreto “Infrastutture” varato il 02 marzo 2018. Non serviranno più le tante carte e permessi preventivi necessari per agire all’interno delle case per quei Lavori comuni. La famosa SCIA (segnalazione certificata inizio attività), necessaria per le opere di manutenzione straordinaria, come per le opere di restauro conservativo, o più in genere per le ristrutturazioni edilizie. CIL ...

Assegno di ricollocazione : slitta a maggio l’Entrata in vigore : Stop temporaneo per l’Assegno di ricollocazione. La nuova misura rivolta ai disoccupati in NASpI sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 aprile 2018, ma una nuova Delibera Anpal n. 16 del 13 aprile 2018 conferma che alcuni adempimenti conseguenti alla sua messa in regime non sono stati ancora espletati. Ragione per cui slitta a poco più di un mese la sua operatività, senza indicare una data precisa. Infatti: entro il mese di aprile 2018, è ...

Entra in vigore la nuova norma sull'assegno di mantenimento : carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...

Fisco : Cna - prorogare Entrata in vigore obblighi legati a fattura elettronica : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – La Cna ribadisce l’esigenza di prorogare l’entrata in vigore degli obblighi legati alla fattura elettronica e di procedere contestualmente all’abolizione dei tanti oneri che ancora gravano sulle operazione di fatturazione. Nel contempo accoglie “con soddisfazione” le risposte positive, fornite dall’Agenzia delle entrate al Forum della fattura elettronica, alle proposte di ...

L'assegno di ricollocazione per disoccupati Entra in vigore : come fare domanda Video : Tra pochi giorni entra in vigore l’assegno di ricollocazione, l’ammortizzatore introdotto dal Jobs Act destinato ai disoccupati che potranno così beneficiare di programmi di formazione e di sostegno finalizzati al superamento dello stato di #Disoccupazione. Terminato il l’iniziale periodo di sperimentazione che ha coinvolto un campione di 27 mila soggetti, dal prossimo 3 aprile entrera' quindi definitivamente a regime. Vediamo chi può accedere a ...

Fatture elettroniche - CNA chiede proroga Entrata in vigore per evitare problemi a imprese : Teleborsa, - "L'obbligo di emettere Fatture elettroniche non dovrà significare costi aggiuntivi per le piccole imprese , e dovrà partire solo dopo un adeguato periodo di sperimentazione". È la ...

Quando Entra in vigore l’ora legale 2018 : cambio da ora solare - immagini e vignette divertenti : Quando entra in vigore l'ora legale 2018: non importa quanti anni abbiate, la domanda nasce sempre spontanea, quasi come un mantra da recitare due volte l'anno. Il passaggio ora legale 2018 avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 24 marzo, proprio per darvi modo di abituarvi al nuovo orario, senza starvi a preoccupare di altre faccende stressanti (si presume che la domenica ce la si possa prendere comoda, anche se troppo spesso non è ...

“Dal 31 marzo 2018 obbligatorio su tutte le auto”. Annunciata da tempo - Entra in vigore. Cosa cambia per le nostre vetture : Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi. Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore ...

Ora legale : ecco quando Entra in vigore e le conseguenze sulla salute Video : Il profumo della primavera e le giornate più lunghe sono un toccasana per il buon umore e non solo. Pochi giorni è il generale inverno lascera' spazio ai colori accesi della primavera. Stando alle previsioni meteo l’inizio sara' in salita con Burian 2 che potrebbe far precipitare le temperature al di sotto delle medie stagionali per alcuni giorni. L’unico anticipo di bella stagione arrivera' dal primo cambio orario [Video] del 2018. Nella notte ...