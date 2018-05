Enel X con i Comuni ' Bandiere Arancioni' per la mobilità elettrica Colonnine di ricarica

Enel in rosso. Fuori da conviction buy list di GS : La banca Usa teme che i piani di politica energetica del Movimento 5 Stelle e della Lega possano intaccare i prezzi dell'energia, con eventuali impatti negativi sull'utile di Enel che nello scenario ...

Enel si spegne : esce dalla Conviction List di Goldman Sachs : Teleborsa, - Cosa deciderà il nuovo Governo sul piano energetico dell'Italia ? Per ora ancora non si sa nulla, si sa solo che il contratto di governo che M5S e Lega presenteranno al Capo dello Stato, ...

Enel vince gara Anas : più sicurezza sull'autostrada E45 con Smart Tunnel : Teleborsa, - Più sicurezza nelle gallerie lungo l'autostrada E45 in Italia attraverso l'innovativa tecnologia "Smart Tunnel". Enel X, la divisione del Gruppo Enel, dedicata a prodotti innovativi e ...

Enel : patto per sostenibilità con Associazioni Consumatori Fvg : Udine, 11 mag. (AdnKronos) - Diciannove incontri in altrettante regioni; 20 Associazioni di Consumatori coinvolte; oltre 500 delegati territoriali delle Associazioni. Sono questi i numeri di ‘Enel Consumer Lab 2.019’, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Enel per promuovere una grande consultazione d

Enel : patto per sostenibilità con Associazioni Consumatori Fvg (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In ogni tappa del tour vengono affrontate le tematiche legate al mondo della vendita dell'energia senza dimenticare altri ambiti come la mobilità sostenibile o l'efficienza energetica che raccolgono un interesse crescente nel mondo consumeristico. In ogni sessione, dopo u

Enel conferma target 2018. Starace : risultati eccellenti grazie a rinnovabili e reti : Teleborsa, - Enel ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1.169 milioni di euro , 983 milioni di euro nel primo trimestre 2017: +18,9%, . I ricavi si sono attestati a 18.946 milioni di euro ...

**Enel : Starace - risultati eccellenti - confermiamo target** : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Il gruppo Enel “ha ottenuto risultati eccellenti nel primo trimestre del 2018”. “I risultati raggiunti e i progressi realizzati nell’esecuzione del Piano Strategico 2018-2020 ci permettono di confermare i target finanziari per il 2018”. Così l’ad e dg di Enel, Francesco Starace, commentando i risultati del primo trimestre del 2018. L'articolo **Enel: Starace, risultati ...

Enel lancia sconti speciali su luce e gas in occasione del Giro d’Italia : In occasione dell’edizione 2018 del Giro d’Italia, la popolare gara a tappe ciclistica iniziata alcuni giorni fa, Enel presenta delle …