Emma Marrone | Ho una tremenda paura di ammalarmi

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da bambina che mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da bambina che mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

Emma Marrone via il reggiseno sul palco?/ Essere Qui Tour : “Libera dalle insicurezze - nulla da nascondere” : Emma Marrone si spoglia da ogni paura/ Essere Qui Tour racconta la "nuova vita" della salentina: “Libera dalle insicurezze, non ho nulla da nascondere!".(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:34:00 GMT)

Il concerto di Emma Marrone a Milano per Essere Qui Tour su RTL il 18 maggio : come seguire la diretta in tv e streaming : Venerdì 18 maggio il concerto di Emma Marrone a Milano per la terza data dell'Essere Qui Tour 2018: la cantante salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a due anni di distanza dall'ultimo concerto tenutosi nel palazzetto. Per l'occasione, sarà possibile seguire il concerto di Emma Marrone a Milano in diretta grazie a RTL 102.5: l'evento verrà trasmesso in diretta dal Forum a partire dalle ore 21. Sarà possibile seguire il concerto di ...

Emma Marrone - Essere qui tour 2018/ Roma - la prima data : "E’ lo show più sincero che abbia mai prodotto” : Emma Marrone e la prima data ufficiale del suo Essere qui tour 2018 infiamma Roma: dopo lo show la conferenza con i giornalisti, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:08:00 GMT)

Amici 17 : Emma Marrone e Belen Rodriguez cantano insieme - l'evento live : Lo scorso sabato sera, su Canale 5, è avvenuta l'attesa messa in onda della sesta diretta di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show targato Mediaset, giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione; la sesta puntata ha visto Emma Marrone diventare protagonista di un esilarante sketch organizzato dalla produzione del format. Emma e Belen, insieme come non mai: il video dello sketch spopola in rete Nella serata tra il 12 e il 13 maggio ...

Emma Marrone - parte da Roma l’Essere Qui Tour : Roma – Tutto pronto per la prima data di “Essere Qui Tour”, il nuovo Tour Emma nei palasport. La cantante salentina partirà dal Pala Lottomatica di Roma, per poi passare dai palchi delle principali città italiane. Accompagnata sul palco da Paul Turner (basso), Derrick McKenzie (batteria), Roberto Angelini (chitarra), Giorgio Secco (chitarra), Andrea Montalbano (chitarra) e Luca […] L'articolo Emma Marrone, parte da Roma l’Essere Qui Tour ...

Scaletta di Emma Marrone a Jesolo per l’Essere Qui Tour : foto e video dalla data zero : Il debutto di Emma Marrone a Jesolo per l'Essere Qui Tour: la cantante ha dato il via alla Tournée che la porterà nel corso delle prossime settimane a calcare i palchi dei principali palazzetti dello sport italiani. La data zero dell'Essere Qui Tour di Emma Marrone si è tenuta lunedì 14 maggio al Pala Arrex di Jesolo, dove la cantante si è esibita davanti ad una platea adorante. Emma mancava dai palchi da due anni, dopo il Tour l'Adesso ...

Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché Video : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez [Video]: le due, ...

Amici 17 - vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T12:16:28+00:00 ROMA – Finisce con un pareggio la sfida voluta da Rudy Zerbi tra Emma e Carmen. Quest’ultima, però, è la preferita del pubblico a casa che le permette di vincere il sesto serale di Amici 17. Nessun concorrente è stato eliminato, mentre è stato rimandato il verdetto della sfida di […] L'articolo Amici 17, vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen proviene da NewsGo.

Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez: le due, dopo ...

Amici di Maria De Filippi - Belen ridicolizza Emma Marrone in diretta : Emma Marrone dopo essersela vista sul palco di Amici di Maria De Filippi con gli ex Stefano De Martino e Marco Bocci, ieri sabato 12 maggio si è dovuta beccare anche Belen , che le aveva scippato il ...

Belen Rodriguez imita Emma Marrone - Amici 17/ Video - "Certo che tu la tocchi sempre piano - Maria..." : Belen Rodriguez imita Emma Marrone nella nuova puntata del serale di Amici 17. Delirio in studio, ma la cantante nota: "Io non cammino così, tu sei più f*ga!", il Video.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:12:00 GMT)

«Amici 17» : il clamoroso duetto di Belén Rodriguez ed Emma Marrone : Sono passati sei anni da quando, sul palco di Amici, Belén Rodriguez e Stefano De Martino uscivano allo scoperto, la passione esplosa sulla pista da ballo, gli sguardi complici fin dal primo momento. A contemplare quella sintonia, quell’amore ancora agli albori, un’Emma Marrone quasi incredula, fidanzata del ballerino e concorrente nella categoria Big. Uno scandalo che infiamma quell’edizione e che dà il via a una guerra fredda ...