Emma Bonino | «Dopo aver abortito | ho deciso che nessuna donna sarebbe stata mai più

(Di martedì 22 maggio 2018) Quarant’anni fa l’interruzione volontaria di gravidanza diventava un diritto per tutte le donne italiane. È il 22 maggio 1978, la data in cui la legge 194 nasceva per mettere fine alle «mammane», agli infusi al prezzemolo che provocavano emorragie o agli «interventi» con un ferro da calza. Alle donne che morivano perché non potevano scegliere cosa fare del loro corpo. Per garantire al popolo femminile questo dirittoci ha messo anima e corpo. Èlei ad autodenunciarsi,e accompagnato alcune donne al Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto (Cisa) a Firenze, diretto da Adele Faccio. Ancora lei ne ha aiutate alcune con le sue mani, come ci ha raccontato. E infine,e vissuto in prima persona l’esperienza dell’aborto, hache quell’umiliazione non avrebbe dovuto viverla più. E ...