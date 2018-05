Elezioni comunali a Enego | tutti i canditati a sindaco e le liste

Elezioni comunali a Marostica : tutti i canditati a sindaco e le liste : Marica Dalla Valle Giorgio Santini Mariateresa Costa Matteo Mozzo Ecco tutti i candidati sindaco le liste con i nomi dei pretendenti alla poltrona di consigliere comunale. MARICA DALLA VALLE

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...

Elezioni comunali Brescia 2018 : otto candidati per diventare sindaco - : Si vota il 10 giugno , con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Sono 203 le sezioni elettorali e le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per oltre 200 mila Bresciani. Lo spoglio delle schede ...

Elezioni comunali Messina 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno la città siciliana va alle urne per le amministrative. Nella corsa a Palazzo Zanca, il primo cittadino uscente Renato Accorinti tenterà di ottenere un secondo mandato. Sei gli sfidanti: ...

Elezioni REGIONALI VALLE D’AOSTA 2018/ Ultime notizie - risultati e affluenza 20 - 9% : Comunali a Valtournenche : VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:20:00 GMT)

Le Elezioni comunali in redazione I candidati di Ancona a confronto : Diciotto dossier aperti, su politica, amministrazione, visioni e strategie. Da oggi a domenica, sul quotidiano in edizione Digital e in edicola, tre domande al giorno: i temi legati al futuro di ...

Elezioni comunali - dove si vota in Abruzzo il 10 giugno : Teramo - Il 10 giugno si tornerà al voto in molti comuni Italiani per il rinnovo dei consigli comunali, in Abruzzo sono 31 i Comuni chiamati alle urne per un totale di 176.025 abruzzesi chiamati ad esprimersi. Solo due saranno i comuni al di sopra 15.000 abitanti Silvi e il Capoluogo Teramo dove potrebbe svolgersi l'eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. A Teramo si torna al voto non a scadenza naturale del mandato, ma per le ...

Elezioni comunali 2018 - scende in campo Klaus Davi : Il 10 giugno si vota alle Elezioni Comunali, ma per l'ennesima volta nel paese calabrese di San Luca non è stata presentata alcuna lista. Il comune della Locride non elegge un sindaco dal 2013, quando ...

Elezioni comunali a Sondrio : ma dove hanno trovato tutti questi candidati? : Un esercito di circa 500 candidati alle Elezioni comunali a Sondrio. Ma dove sono riusciti partiti e liste civiche a trovarli? Elezioni comunali: davvero la politica non tira più? Sei liste sostengono Marco Scaramellini, cinque Nicola Giugni, quattro Fiorello Provera. E poi il Movimento 5 Stelle Il numero di aspiranti alla carica di consigliere comunale ...

Udine - Elezioni comunali 2018 : ballottaggio Fontantini-Martines/ FVG - Centrodestra avanti contro il Pd - M5s ko : Elezioni Comunali Udine, Amministrative 2018: ballottaggio tra Pietro Fontanini e Vincenzo Martines il 13 maggio prossimo. Friuli Venezia Giulia, sfida Centrodestra-Pd: M5s ko(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Governo - le trattative e le attese dei partiti per le Elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...

Bordighera - Elezioni comunali : il 'gruppo Bassi' c'è : "La nostra" , sottolinea il vicesindaco, "Sarà una lista civica senza alcuna connotazione politica" .

Calabria - bomba in auto : morto ex candidato alle Elezioni comunali : Matteo Vinci, 42 anni, si era candidato alle ultime elezioni comunali. Suo padre, 70 anni, è rimasto ferito gravemente

Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - parte la sfida di "Lizzano - L'Alternativa" : Questo progetto intende dare un cambiamento generazionale della politica locale che ha caratterizzato il nostro paese in questo ultimo ventennio, pertanto riteniamo indispensabile un contributo da ...