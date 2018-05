Elezioni comunali 2018 | Forza Italia è un partito anche per giovani | tutti i candidati

Elezioni comunali Brescia 2018 : otto candidati per diventare sindaco - : Si vota il 10 giugno , con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Sono 203 le sezioni elettorali e le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per oltre 200 mila Bresciani. Lo spoglio delle schede ...

Elezioni comunali Messina 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno la città siciliana va alle urne per le amministrative. Nella corsa a Palazzo Zanca, il primo cittadino uscente Renato Accorinti tenterà di ottenere un secondo mandato. Sei gli sfidanti: ...

Elezioni REGIONALI VALLE D’AOSTA 2018/ Ultime notizie - risultati e affluenza 20 - 9% : Comunali a Valtournenche : VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:20:00 GMT)

Le Elezioni comunali in redazione I candidati di Ancona a confronto : Diciotto dossier aperti, su politica, amministrazione, visioni e strategie. Da oggi a domenica, sul quotidiano in edizione Digital e in edicola, tre domande al giorno: i temi legati al futuro di ...

Elezioni comunali - dove si vota in Abruzzo il 10 giugno : Teramo - Il 10 giugno si tornerà al voto in molti comuni Italiani per il rinnovo dei consigli comunali, in Abruzzo sono 31 i Comuni chiamati alle urne per un totale di 176.025 abruzzesi chiamati ad esprimersi. Solo due saranno i comuni al di sopra 15.000 abitanti Silvi e il Capoluogo Teramo dove potrebbe svolgersi l'eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. A Teramo si torna al voto non a scadenza naturale del mandato, ma per le ...

Elezioni comunali 2018 - scende in campo Klaus Davi : Il 10 giugno si vota alle Elezioni Comunali, ma per l'ennesima volta nel paese calabrese di San Luca non è stata presentata alcuna lista. Il comune della Locride non elegge un sindaco dal 2013, quando ...

Elezioni comunali a Sondrio : ma dove hanno trovato tutti questi candidati? : Un esercito di circa 500 candidati alle Elezioni comunali a Sondrio. Ma dove sono riusciti partiti e liste civiche a trovarli? Elezioni comunali: davvero la politica non tira più? Sei liste sostengono Marco Scaramellini, cinque Nicola Giugni, quattro Fiorello Provera. E poi il Movimento 5 Stelle Il numero di aspiranti alla carica di consigliere comunale ...

Udine - Elezioni comunali 2018 : ballottaggio Fontantini-Martines/ FVG - Centrodestra avanti contro il Pd - M5s ko : Elezioni Comunali Udine, Amministrative 2018: ballottaggio tra Pietro Fontanini e Vincenzo Martines il 13 maggio prossimo. Friuli Venezia Giulia, sfida Centrodestra-Pd: M5s ko(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Governo - le trattative e le attese dei partiti per le Elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...

Bordighera - Elezioni comunali : il 'gruppo Bassi' c'è : "La nostra" , sottolinea il vicesindaco, "Sarà una lista civica senza alcuna connotazione politica" .

Calabria - bomba in auto : morto ex candidato alle Elezioni comunali : Matteo Vinci, 42 anni, si era candidato alle ultime elezioni comunali. Suo padre, 70 anni, è rimasto ferito gravemente

Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - parte la sfida di "Lizzano - L'Alternativa" : Questo progetto intende dare un cambiamento generazionale della politica locale che ha caratterizzato il nostro paese in questo ultimo ventennio, pertanto riteniamo indispensabile un contributo da ...

Elezioni AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO - BALLOTTAGGI COMUNALI IL 24/ Voto 800 comuni - no Election Day con Regionali : ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE: 10 GIUGNO, eventuali BALLOTTAGGI il 24 GIUGNO. Decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...