Elena Morali sono saltate le nozze con Scintilla

Salta il matrimonio tra Elena Morali e Scintilla : "L'ha presa male - si è accorto del mio interesse per Marco" : Dopo settimane di voci, indiscrezioni e smentite, è arrivata la verità: Elena Morali e Gianluca Fubelli non stanno più insieme. A confermarlo è stata la stessa showgirl a Pomeriggio Cinque. Con le ...

Elena Morali - il perchè dell’addio a Scintilla : “ho bisogno di tempo per pensare a me” : Elena Morali confessa a Barbara d’Urso il perchè dell’addio al comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, a cui aveva promesso amore eterno Elena Morali dopo il suo ritorno da L’Isola dei Famosi ha messo in dubbio la sua storia d’amore con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il comico di Colorado e l’ex naufraga si erano promessi amore eterno più volte in tv e si erano riproposti un matrimonio davanti alle ...

Pomeriggio 5 - Elena Morali ha detto addio a Scintilla : colpa di Marco Ferri? : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Elena Morali ha parlato dell’addio a Scintilla. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a quanto pare la relazione è terminata nel peggiore dei modi. colpa di Marco Ferri? All’Isola dei Famosi 2018 l’ex Pupa non ha nascosto di sentirsi attratta fisicamente dal figlio del grande campione dell’Inter. Dietro la rottura del fidanzamento con il noto comico, però, si nasconde qualcosa di ...

Pomeriggio Cinque - Elena Morali conferma la fine della storia con Scintilla (video) : La storia tra Elena Morali e il comico Gianluca Fubelli, noto come Scintilla sarebbe arrivata al capolinea. La showgirl, presente a Pomeriggio Cinque ha confermato la crisi dopo 4 anni di fidanzamento. Intenti a coronare il loro amore con un matrimonio (la promessa era stata fatta proprio negli studi della trasmissione condotta da Barbara d'Urso), purtroppo vedono allontanarsi i fiori d'arancio.Tutto sembra iniziare già durante l'esperienza ...

Elena Morali ha lasciato Scintilla per Marco Ferri? La verità a Pomeriggio 5 : Elena Morali e la fine della storia con Scintilla: la verità dell’ex naufraga a Pomeriggio Cinque Elena Morali e Scintilla si sono lasciati per colpa di Marco Ferri? È questo che gli appassionati di gossip stanno continuando a chiedersi da quando l’ex naufraga ha confermato la notizia relativa alla fine della storia tra lei e […] L'articolo Elena Morali ha lasciato Scintilla per Marco Ferri? La verità a Pomeriggio 5 proviene da ...

Elena Morali lascia Scintilla prima delle nozze : «Ecco cosa è successo con Marco Ferri» : Alla fine Elena Morali e Scintilla, il comico di Colorado, si sono detti addio. Nello studio di Pomeriggio 5 la soubrette spiega le ragioni che l'hanno portata ad annullare il matrimonio e a...

“Li hanno beccati così”. Elena Morali e Scintilla - ma insomma… Dopo il sospetto di un ritorno di fiamma tra Madre natura e Marco Ferri - ecco la novità. Tutta “colpa” di Francesca Cipriani : Ti odio, poi ti amo, poi ti amo e poi ti odio. Così cantava Mina nel suo celebre brano “Grande, grande, grande”. Perché si sa, l’amore a volte fa dei giri immensi e poi torna sempre al punto di partenza, anzi, alla persona “giusta”. Nelle scorse settimane abbiamo parlato frequentemente della separazione a un passo dal matrimonio di Elena Morali e Scintilla eppure non sembra sia ancora stata detta l’ultima parola. I recenti gossip vogliono ...

