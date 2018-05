“Ehi | state cercando me?” Sparisce nel nulla per giorni

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Provate a immaginare la scena: la polizia pubblica un annuncio in rete scrivendo di essere alla ricerca di indizi che possano aiutare a ritrovare un ragazzo scomparso nel, 21 anni. Il messaggio inizia a circolare in rete, insieme alla foto del giovane del quale si erano perse le tracce. Poi, dopo qualche giorno, ecco comparire una risposta decisamente surreale. A scrivere un commento al post lanciato dagli agenti sui social, infatti, la stessa persona al centro dell’immagine, Leon Smith, residente a Halifax nella parte ovest del Canada e del quale i genitori, disperati, avevano denunciato la scomparsa, temendo che potesse essergli successo qualcosa di grave. “Non sono sparito ma ricercato dalla polizia” ha specificato Smith, facendo così sapere di essere vivo e vegeto e di aver scelto volontariamente di allontanarsi dalla propria abitazione. Il tutto in risposta ...