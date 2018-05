Earthfall | l' FPS ispirato a Left 4 Dead uscirà dall' Early Access il 13 luglio

eurogamer

: L'FPS cooperativo Earthfall ha una data e un nuovo trailer - FPSREPORTER : L'FPS cooperativo Earthfall ha una data e un nuovo trailer - MondoXbox : L'FPS cooperativo Earthfall ha una data e un nuovo trailer - MondoPlay : L'FPS cooperativo Earthfall ha una data e un nuovo trailer -

(Di martedì 22 maggio 2018), FPS fantascientifico cooperativosarà pubblicato il 13. Come riporta VG247.com il titolo è sbarcato su Steam circa un anno fa in versione, ora con l'aiuto di Gearbox i ragazzi di Holospark porterannosu PS4 e Xbox One anche in versione retail. La versione fisica costerà €39.99 e conterrà armi e costumi extra, mentre quella digitale vi permetterà di risparmiare un po', visto il prezzo di €29.99.Indovrete vestire i panni di uno dei 4 personaggi disponibili e combattere contro un'invasione aliena, sarete obbligati ad usare ogni mezzo a vostra disposizione per sopravvivere, incluse torrette e barricate. Prima di lasciarvi vi segnaliamo i requisiti minimi per la versione PC.Read more…