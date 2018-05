EA perde la licenza del PGA Tour | ora in mano allo studio indie HB Studios

eurogamer

(Di martedì 22 maggio 2018) La saga di PGA(inizialmente con la collaborazione di Tiger Woods ed in seguito con Rory McIroy) è da sempre stata uno degli assi migliori di EA Sports. Sembra però che sia arrivato il momento da parte di EA di lasciare la barca. Come riporta Gamingbolt gli sviluppatori indipendenti HBs hanno annunciato che i diritti del PGA(organizzazione che cura i principaliprofessionistici di golf negli Stati Uniti) sono passati nelle loro mani (ne faranno sicuramente buon uso nel loro prossimo titolo The Golf Club 19).Il licensing director del PGAMatt Iofredo, durante un'intervista a GolfChannel.com ha affermato che in ogni caso i diritti non sarebbero stati più nelle mani di EA e che è stato felice della collaborazione a lungo termine con la compagnia. Iofredo ha inoltre aggiunto che vede i videogiochi come un ottimo modo di generare interesse verso il golf come sport ...