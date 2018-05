E nel M5S esplodono i malcontenti | Elio Lannutti | Leggo di cariatidi | faccendieri

Giustizia - Ue e migranti : tutti i dubbi costituzionali nel contratto M5S-Lega : Il lavoro di lima nella messa a punto del contratto di governo M5S-Lega che ha preceduto il testo finale si è esercitato molto sul «comitato di conciliazione», riducendolo a una sorta di “vertice di maggioranza”. Ma le revisioni di forma e sostanza non sembrano scongiurare problematiche costituzionali nemmeno sulla sicurezza, sull’immigrazione e sui rapporti con l’Unione europea...

Governo - Boldrini : “nel contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

Governo - islam e moschee nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

Chi è Andrea Roventini/ Video : premier o Ministro dell’Economia nel nuovo Governo Lega-M5s? : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato Ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:15:00 GMT)

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

Consultazioni - M5S e Lega convocati al Quirinale nel pomeriggio : ... rispettivamente capogruppo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Luigi Di Maio, capo della forza politica 'MoVimento 5 Stelle'. Alle 18, invece, toccherà al ...

M5S e Lega nel pomeriggio al Quirinale : ANSA, - ROMA, 21 MAG - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi 21 maggio le consultazioni con il seguente calendario: - 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo, ...

Mattarella convoca Lega e M5s al Colle nel pomeriggio : Roma, 21 mag. , askanews, Movimento cinque stelle e Lega salgono nel pomeriggio al Quirinale rispettivamente alle 17,30 e alle 18. Lo rende noto un comunicato della Presidenza della Repubblica nel ...

Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile governo M5s-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Governo - accordo fatto tra Lega e M5s : nel pomeriggio da Mattarella : Potrebbe essere arrivato il giorno del Governo M5s-Lega. Salvini e Di Maio hanno chiuso l'accordo su programma e premier: in pole position ci sarebbe l'avvocato civilista Giuseppe Conte. Nel ...

Giuseppe Conte - chi è il favorito per la premiership nel governo M5s Lega : Professore universitario, a Firenzee alla Luiss, e tanti incarichi, dall'Agenzia spaziale all'Arbitro finanziario. Più avvocato civilista che esperto di Pubblica amministrazione. Si tratta di Giuseppe Conte, l'uomo che potrebbe prendere il posto di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi alla guida del governo targato Movimento 5 stelle e Lega.--Nato 54 anni fa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza alla ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione donna nel contratto definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...

SPILLO/ Energia - il caos che nessuno vede nel contratto tra Lega e M5s : Nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle l'Energia sembra essere il grande assente. O vi sono alcune misure che appaiono contraddittorie. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:04:00 GMT)TARIFFE GAS E LUCE/ Le chance dei consumatori per il passaggio al mercato libero, di P. FeletigRAPPORTO ISTAT 2018/ Vecchi, soli, più poveri: ecco la svolta necessaria, int. a L. Campiglio

FINANZA/ Lega e M5s pronti a riportare l'Italia nella Prima Repubblica : Passato al vaglio dei militanti, il contratto messo a punto da Lega e Movimento 5 Stelle deve ancora diventare un programma di governo. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:00:00 GMT)CONTRATTO Lega-M5S/ Deficit, turismo, Pmi, green economy: tutto bello, ma le coperture?, int. a L. BecchettiCONTRATTO M5S-Lega/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni