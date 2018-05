huffingtonpost

: Morto Robert Indiana, artista esponente della Pop Art famoso per il suo 'Love' ? - RaiNews : Morto Robert Indiana, artista esponente della Pop Art famoso per il suo 'Love' ? - HuffPostItalia : È morto l'artista pop Robert Indiana. La sua scultura 'Love' conosciuta in tutto il mondo - mikogat : RT @HuffPostItalia: È morto l'artista pop Robert Indiana. La sua scultura 'Love' conosciuta in tutto il mondo -

(Di martedì 22 maggio 2018) L'pop, conosciuto in particolare per la sua serie di sculture '' degli anni '60, ènella sua isola al largo della costa del Maine a 89 anni.è deceduto sabato scorso per insufficienza respiratoria, ha comunicato ieri sera il suo avvocato James Brannan. Le sculture '' dell', in cui la 'L' e una 'O' piegata sono appoggiate sopra alla 'V' e alla 'E', sono immediatamente riconoscibili in tutto il mondo.La caratteristica dell'arte dista nei riferimenti alle proprie radici culturali e pittoriche, in cui mescola idea, parola e immagine in forme definite dallo stesso"verbali-visuali". Nelle sue opere l'fa emergere le immagini dalle parole e le parole dalle immagini.Immagini semplici e iconiche: l'arte disi esprime soprattutto in numeri e parole brevi. Tra le più celebri "EAT", ...