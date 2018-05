E mentre aspettava Meghan | Harry disse a William… 10 cose che forse vi siete persi del

Fermato mentre aspettava ex fidanzata con pistola - intervento dei Carabinieri : successo in provincia di Brescia: Fermato un uomo dopo che la ex fidanzata aveva chiamato i Carabinieri allarmata per la propria incolumità. Secondo le prime informazioni, una donna si è rivolta alle ...

“La doppia vita di Gemma Galgani”. Di giorno in tv - ma la notte… La dama di Uomini e Donne è stata pizzicata proprio così - mentre meno se lo aspettava. Ovviamente - si è aggiudicata la copertina e a vederla così non sembra lei. I fan sono rimasti allibiti : Tutti la conosciamo come ‘dama di punta’ del trono over, Gemma Galgani da anni calca le scene di Uomini e Donne in un anelito infinito nei riguardi di Giorgio Manetti. In trasmissione si è decisamente fatta notare per il suo temperamento molto appassionato, ma da qualcuno viene giudicata infantile ed esagerata. Naturalmente parliamo di Tina Cipollari che non la può proprio vedere e non perde occasione per farle notare quanto ...