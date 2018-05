E’ assurdo paventare l’assedio a Generali per aizzare la francofobia : Roma. La francofobia è diventata un’ossessione propagandistica comune sia del governo uscente, fautore dell’argine di stato a Vivendi con l’ingresso di Cdp in Tim, sia – e a maggiore ragione – dell’esecutivo in formazione tra Lega e M5s di matrice sovranista. Il segretario della Lega, Matteo Salvini