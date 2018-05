Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte La NYU | Non ha mai studiato qui

Conte alla New York University? Il Nyt : non risulta. Dubbi anche sugli studi a Vienna : Non è ancora stato nominato premier e già scoppiano le polemiche. Per Giuseppe Conte, docente universitario indicato come probabile primo ministro del nascente governo M5s-Lega, la...

Governo M5s-Lega - Mattarella dà incarico a Conte?/ Consultazioni con Fico-Casellati : Dubbi su Di Maio-Salvini : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:05:00 GMT)

Dubbi sul curriculum di ConteLa NY University lo smentisceAltra voce : "E' iscritto all'Opus dei" : Emergono Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. La New York University: "Non ha passato qui un mese ogni estate tra il 2008 e il 2012". E secondo voci sarebbe soprannumerario dell'Opus dei Segui su affaritaliani.it

Mattarella si prende una pausa - oggi vede Casellati e Fico. Dubbi sul premier e sulla sua squadra : Il capo dello Stato ha ricordato ai due leader l'articolo 95 che sottolinea l'autonomia del presidente del Consiglio -

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari (2 - 3%) schiacciata dai Dubbi sul contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Asssicurazioni la migliore dopo opas a 14 euro per delisting...

Dubbi dei 5 Stelle sulla flat tax "Forse non è la strada giusta..." E arrivano anche i gazebo grillini : "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo... Segui su affaritaliani.it

Borse e Bond sulla difensiva : Dubbi su crescita - tensioni geopolitiche : Sempre sul fronte della politica monetaria, ma sponda Usa, il mercato dà per scontato un rialzo dei tassi a giugno e dà al 78,2% le chance di una stretta a settembre. Quello che accadrà dopo con la ...

Governo - stallo sul premier - i Dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato alla guida del Governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Mattarella a breve vedrà Matteo Salvini...

Consultazioni M5S-Lega - i Dubbi e i paletti del Colle sui nomi : ROMA. Il nome di alto profilo che Sergio Mattarella chiede ha messo Di Maio e Salvini di fronte all'affannosa ricerca che si protrae fin quasi all'appuntamento al Colle con il capo dello Stato . I ...