Dubbi su Conte alla NY UniversityAltra voce | E' iscritto all' Opus dei

Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. La NYU : "Non ha mai studiato qui" : Il lunghissimo e ricchissimo curriculum di Giuseppe Conte ha impressionato un po' tutti, anche i detrattori del Movimento 5 Stelle. Conte è Professore Ordinario a Firenze e alla Luiss, oltre a svolgere la professione di avvocato a Roma. Nel suo curriculum c'è di tutto, comprese delle esperienze di studio e perfezionamento universitario all'estero. Nel suo curriculum, pubblicato anche sul sito della Camera dei Deputati, si legge: "dall'anno ...

Conte alla New York University? Il Nyt : non risulta. Dubbi anche sugli studi a Vienna : Non è ancora stato nominato premier e già scoppiano le polemiche. Per Giuseppe Conte, docente universitario indicato come probabile primo ministro del nascente governo M5s-Lega, la...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I Dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Dubbi sul curriculum di ConteLa NY University lo smentisceAltra voce : "E' iscritto all'Opus dei" : Emergono Dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. La New York University: "Non ha passato qui un mese ogni estate tra il 2008 e il 2012". E secondo voci sarebbe soprannumerario dell'Opus dei Segui su affaritaliani.it

Conte - un prof come premier : zero politica - tanto curriculum Quei Dubbi di Mattarella : Una carriera lunghissima ma a digiuno di questioni politiche: chi è il possibile futuro premier. Che a chi lo contatta risponde: «Scrivetemi come se ogni messaggio vi costasse 10 euro: vi aiuterà a concentrare il pensiero»

Chelsea-Conte - tutti i Dubbi sul futuro “alimentati” dal tecnico : Antonio Conte potrebbe lasciare il Chelsea dopo l’ultimo successo di ieri in FA Cup contro i rivale Mourinho, l’ultima parola spetta ad Abramovich Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea, sembra essere a dir poco incerto. Il tecnico italiano ha vinto ieri la sua prima FA Cup in carriera, dopo essersi aggiudicato la Premier League nella scorsa stagione. L’annata nella sua interezza però, non è stata certo positiva, ...