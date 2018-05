Dreams di Media Molecule è in sviluppo da 6 anni | i lavori sono ripartiti da zero due

eurogamer

: Media Molecule è il lungo sviluppo di #Dreams. - Eurogamer_it : Media Molecule è il lungo sviluppo di #Dreams. - cellicom : Dreams: il sandbox di Media Molecule è un sogno per i più creativi - - infoitscienza : Dreams supporterà Playstation VR fin dal Day One, conferma Media Molecule -

(Di martedì 22 maggio 2018)è il particolare progetto diche permetterà ai giocatori di realizzare i propri sogni ma, a quanto pare, isul giocostati un vero incubo per gli sviluppatori.Questo è quanto emerso da un'intervista del director, Mark Heale, con GamerHubTV riportata da Gamingbolt. Healey ha rivelato che nonostante il titolo,è stato ironicamente un "incubo assoluto" su cui lavorare. Loè iniziato circa seifa ed è stato "rifatto" due volte. Tuttavia, ha anche rivelato che Sony ha supportato completamente lo studio per consentire al team di realizzare la sua visione:, che supporterà PlayStation VR già dal lancio, dovrebbe uscire nel 2018 per PlayStation 4. Nonostante non abbiamo ancora una data di rilascio prefissata, probabilmente ne sapremo di più durante l'E3 di Sony, l'11 giugno.Read more…