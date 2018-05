Dream team | quando la fatica diventa passione

Anywhere - il Dream team del rock psichedelico - con elementi di Nirvana - Mars Volta e Melvins - pubblica il secondo album - ASCOLTA / ... : Già manifestatisi presso il pubblico nel 2012 con l' omonimo disco di debutto , gli Anywhere hanno reso disponibile in streaming e in formato standard il loro secondo album, "Anywhere II", pubblicato in edizione limitata in vinile in occasione del passato Record Store Day. La band, coordinata da Christian Eric ...