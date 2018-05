Dramma in hotel | 20enne trovato morto in una stanza

today

: Milano, dramma in un albergo di viale Piceno: ragazzo 20enne trovato morto in stanza - MilanoToday - ITnewsMI : Milano, dramma in un albergo di viale Piceno: ragazzo 20enne trovato morto in stanza - MilanoToday - milanonelweb : Milano, dramma in un albergo di viale Piceno: ragazzo 20enne trovato morto in stanza -

(Di martedì 22 maggio 2018) Era atteso alla reception dell'albergo per effettuare il check out e lasciare ladove aveva pernottato. Ma alla hall, non ci è mai arrivato. A quel punto, i dipendenti sono andati a controllare...