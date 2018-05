Dragon Ball Legends offre combattimenti PvP online e una storyline originale

Dragon Ball Legends disponibile su Android : Nella giornata odierna Bandai Namco Entertainment ha annunciato l'arrivo di Dragon Ball Legends su dispositivi Android.Il gioco è attualmente disponibile solo per gli utenti Android ( possessori di Ipad e Iphone dovranno attendere fino a giugno) e propone sanguinosi scontri online 1 Vs 1 tramite un sistema di carte, che permetteranno di compiere varie azioni tra cui diversi tipi di attacchi, schivate, parate ecc. Graficamente parlando siamo di ...

Vegeth e Zamasu arrivano in Dragon Ball FighterZ settimana prossima : nuove immagini : Bandai Namco ha finalmente svelato tutte le sue carte sui prossimi due DLC di Dragon Ball FighterZ: Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu si aggiungeranno al roster del picchiaduro di Arc System Works, come promesso entro fine maggio. Il publisher ha svelato nuove immagini per i due combattenti e la data di uscita ufficiale. Vediamo insieme tutte le novità. Sia Vegeth Super Saiyan Blue che Fused Zamasu, personaggi comparsi in Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ : arrivano le nuove modalità Party Battle e FighterZ Cup : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che le modalità Party Battle e FighterZ Cup saranno giocabili presto in Dragon Ball FighterZ. Queste nuove modalità online sono state aggiunte tramite l'aggiornamento gratuito del 9 maggio.Il primo evento Party Battle sarà live oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.Questa nuova modalità offre nuove feature per i guerrieri online: 3 giocatori dovranno unire le forze in scontri co-op. La cooperazione ...

Vegeth Blue e Zamasu in Dragon Ball FighterZ a fine maggio : nuovi dettagli : Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu stanno per arrivare in Dragon Ball FighterZ come DLC alla fine del mese di maggio. La notizia è stata annunciata nel nuovo numero della rivista V-Jump di Shueisha, che arriverà nelle edicole giapponesi nel corso di questo mese. Una data specifica per il lancio di Vegito Blue e Fused Zamasu non è stata annunciata, ma è probabile che sarà intorno al 29 o il 30 maggio. La rivista ha anche svelato le ...

Aggiornamento Dragon Ball FighterZ oggi 9 maggio - server in manutenzione : La nuova patch per il picchiaduro di Bandai Namco e Arc System Works, Dragon Ball FighterZ, è stata annunciata in questi giorni con il lancio previsto per oggi 9 maggio, ma sembra che l'Aggiornamento sia stato rilasciato con qualche ora di anticipo. Intanto, anche i server di gioco sono andati in manutenzione. La patch numero 1.08 di Dragon Ball FighterZ è ora disponibile per il download su PlayStation 4 (mentre su altre piattaforme non sono ...

Una modalità cooperativa è in arrivo per Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco ha da poco annunciato che Dragon Ball FighterZ riceverà domani una modalità cooperativa nuova di zecca, Party Battle, che sarà aggiunta al gioco tramite un update completamente gratuito disponibile per PS4, PC e Xbox One.Come riporta Videogamer.com, Party Battle permetterà a tre giocatori di unire le forze per affrontare alcuni boss, e la nuova FighterZ Cup farà invece guadagnare attraverso delle competizioni mensili dei preziosi ...

Dragon Ball Super - lo scontro Hit vs Jiren Video : In questo articolo ci occuperemo dello scontro tra Hit e Jiren visto in Dragon Ball Super durante la saga del Torneo del Potere. Prima di tutto iniziamo le presentazioni, nel caso ce ne fosse bisogno. Hit è un assassino a pagamento proveniente dal sesto universo. E' un sicario che uccide le sue vittime a sangue freddo, senza farsi tanti scrupoli. Sembra però aver instaurato con Goku un rapporto basato sulla stima ed il rispetto e comunque. ...

Dragon Ball FighterZ : Nuovo aggiornamento in arrivo : Bandai Namco annuncia l’arrivo di un Nuovo aggiornamento per Dragon Ball FighterZ, previsto su tutte le piattaforme a partire dal 9 Maggio. Scopriamo insieme quali sono le novità e migliorie che verranno apportate al titolo. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Nuovo aggiornamento per Dragon Ball Fighter Z Di seguito vi riportiamo il changelog parziale: Nuova ...

Nuovi contenuti per Dragon Ball FighterZ in arrivo il 9 maggio : Bandai Namco ha pubblicato un tweet nell'ultim'ora riguardante Dragon Ball FighterZ: pare che Arc System Works stia continuando a lavorare per la propria community, e non soltanto con i DLC a pagamento per ampliare il roster di gioco. Sono in arrivo, infatti, Nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori: le novità si paleseranno il prossimo 9 maggio, quando il più recente picchiaduro dedicato all'opera di Akira Toriyama riceverà un ...

Dragon Ball - un nuovo saiyan in arrivo? La rivelazione di Toyotaro Video : Un nuovo saiyan in arrivo nel manga/Anime di Dragon Ball Super? Si vocifera che dopo la proposizione del nuovo film nelle sale cinematografiche a Dicembre, la serie televisiva potrebbe avere una continuazione e, nel caso, avremo probabilmente la comparsa di nuovi personaggi, tra cui ulteriori guerrieri provenienti dal pianeta Vegeta del sesto o del settimo universo. Ma perché oggi facciamo tali supposizioni? Tutto nasce da un recente tweet di ...

Dragon Ball - quale ruolo ha il Super Saiyan Blue nel manga? Video : In questo articolo dedicato a Dragon Ball Super, sveleremo alcune succose novita' riguardanti il ruolo del Super Sayan Blue al'interno del manga disegnato da Toyotaro. Andando a ritroso nel tempo, durante il torneo tra l'Universo 6 e l'Universo 7, ricordiamo come Goku fosse riuscito a Superare il livello del Blue, la forma di Super Saiyan applicata al Super Saiyan God. In quell'occasione il nostro eroe era riuscito, in qualche modo, a fondere il ...

Dragon Ball FighterZ svela i dettagli sulle tecniche speciali di Fused Zamasu : Fused Zamasu si aggiungerà presto al roster di Dragon Ball FighterZ come terzo contenuto DLC, probabilmente in coppia con il neo annunciato Vegeth Super Saiyan Blue. Non abbiamo ancora una data di uscita dei due lottatori, ma in queste ore Bandai Namco ha diffuso alcune informazioni sulle mosse speciali del villain di Dragon Ball Super. Sappiamo ormai bene che Fused Zamasu è la fusione di due formidabili nemici di Dragon Ball Super, Zamasu e ...

Dragon Ball FighterZ : trapelano indiscrezioni su un nuovo DLC : Bandai Namco ha inavvertitamente rivelato il prossimo personaggio DLC che verrà proposto in Dragon Ball FighterZ, riporta Gamespot.Poco sopo l'annuncio di Zamasu, la pagina ufficiale di Bandai Namco Taiwan su Facebook ha condiviso un trailer con protagonista un altro personaggio che presto finirà nel roster, stiamo parlando di Vegito.Il trailer, che possiamo vedere riproposto qui di seguito, è stato prontamente rimosso dalla pagina Facebook di ...

Vegeth SSJ Blue in Dragon Ball FighterZ è realtà : leak confermati - trailer e immagini : Tutto confermato: dopo il data mining e l'annuncio di Fused Zamasu nelle scorse settimane, la conferma di Vegeth Super Saiyan Blue come quarto DLC di Dragon Ball FighterZ era praticamente una mera formalità in attesa dell'ufficialità. Nelle ultime ore, dopo un paio di tweet che già preannunciavano un reveal imminente, è arrivata da Bandai Namco la notizia tanto attesa: Veget Super Saiyan Blue è davvero realtà! Questa volta il reval è stato ...