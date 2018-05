Dopo le macchie sul curriculum di Conte la Lega alza il prezzo e vuole il ministero dei

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) È una gara a chipiù il. Ladi più e infatti ha messo gli occhi suldelle Infrastrutture e dei Trasporti, e Luigi Di Maio risponde rivendicando la premiership per sé. Lesuldi Giuseppe, l'aspirante premier proposto al Colle dal Movimento 5 Stelle, hanno dato a Salvini la possibilità di trattare al rialzo sulla squadra di governo. "Ai leghisti proprio non va giù uno di noi alle Infrastrutture. Se si tratta di Laura Castelli non ne parliamo, è l'anti Tav per eccellenza", dice un parlamentare pentastellato a denti stretti difendendo il lavoro della col. Così Salvini avrebbe colto la palla al balzo e le polemiche di oggi sul presidente del Consiglio in quota M5s hanno dato il la per tornare alla carica e accaparrarsi il dicastero dei Trasporti. Dicastero che i 5Stelle ...