Dopo i reali inglesi Love in Kyo veste anche il piccolo Leo | figlio della coppa

GF 2018 - Aida Nizar shock Dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...

Violentata durante il reality : il giallo si infittisce Dopo gli interrogatori Video : Si tinge di giallo il reality dei record Koh-Lanta in onda sull'emittente francese TF1. L'Isola dei Famosi transalpina ta da oltre sette milioni di telespettatori è stata sospesa dopo la denuncia di violenza sessuale della figlia dell'allenatore del Marocco. Candide Renard [Video] ha lasciato immediatamente le Isole Fiji, dove si stavano svolgendo le prove del programma televisivo, per tornare in patria. In Francia è rientrato anche il ...

“Tutto nudo… da infarto!. Valerio Logrieco Dopo il Grande Fratello. Il primo eliminato del reality pubblica due foto sui social e le fan non si trattengono : gli scatti bollenti : Valerio Logrieco è stato il primo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip. Insieme a Filippo Contri e Simone Poccia era uno dei ”super boni” del reality, come erano stati soprannominati da Barbara D’Urso. I tre avevano dovuto condividere una settimana in una fattoria prima dell’ingresso nella casa del Gf, ma l’avventura di Valerio è durata una decina di giorni. A vincere la prima ...

Btp recuperano terreno su Bund Dopo forti realizzi ieri - spread... : Approfitta dell'assenza di cattive notizie -- come peraltro di novità -- sul fronte della politica interna il secondario italiano per recuperare buona parte del terreno perso ieri, seduta che ha visto il differenziale su Germania in ampiamento di una decina di centesimi.

GF15 news : Aida Nizar si ritira dal reality Dopo un nuovo malore? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del #Grande Fratello, il reality di Canale 5, che si è recentemente interessato alla denuncia di Asia Argento nei confronti di Filippo Contri [Video]. Le ultime novita' ci svelano di un brutto episodio accaduto a #Aida Nizar al termine della terza tissima puntata. nuovo malore per Aida Nizar al Grande Fratello Le novita' del Grande Fratello [Video] svelano che non c'è ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo Dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

GF - Rebecca De Pasquale : «Dopo il reality non lavoro più - sarei disposta anche a fare la lavapiatti» : ROMA - 'È un periodo dove ho bisogno di gridare i miei momenti 'no.' Prima del Grande Fratello , avevo le mie certezze. Lavoravo come corista al TeatroVerdi di Firenze. Poi, una volta fatto il reality ...

“È morto Andrea e io…”. Nino Formicola - confessione Dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parole davvero toccanti : “Ecco perché ho deciso di partecipare al reality” : Il verdetto è ormai noto a tutti: Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casa dopo la vittoria, Nino-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera, dopo aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani e Valeria Marini amiche Dopo il reality : Rita, mamma di Francesca Cipriani, al settimanale Nuovo, ha confessato di non vedere l'ora di abbracciare la figlia, al televoto, per un ultimo posto tra i finalisti dell'Isola dei Famosi, perché stanca dell'atteggiamento di estrema sufficienza con cui viene trattata dagli altri compagni d'avventura.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani e Valeria Marini amiche dopo il reality pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile ...

“Barbara D’Urso con me - Dopo il Grande Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato uno dei concorrenti ‘top’. E anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto per evitare che il programma perda credibilità Dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga - ingenua - in diretta si lascia sfuggire quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo : Lunedì 9 aprile è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nessuno se lo aspettava – qualcuno la dava per favorita – ma Alessia Mancini ha dovuto abbandonare il gioco. È questo che ha deciso il pubblico. E la ex letterina ha dovuto dire addio al sogno di gloria proprio a un passo dal traguardo. Vabbè, se ne farà una ragione. In fondo ora che lascia l’Honduras potrà riabbracciare la sua famiglia. A ogni modo, non è della Mancini (che ...

Boxe - Emanuele Blandamura pronto per il Mondiale : “Dopo 20 anni realizzo un sogno - non temo Murata : voglio vincere!” : Emanuele Blandamura è pronto per l’occasione della vita, è atterrato in Giappone dove domenica 15 aprile affronterà Ryota Murata per la cintura Mondiale WBA dei pesi medi. Semplicemente l’incontro atteso da sempre, la possibilità di concretizzare il sogno di adolescente è concreta, tra lui e l’Olimpo c’è “solo” il fortissimo nipponico che vorrà difendere il titolo di fronte al proprio pubblico. Serve ...