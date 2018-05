Donato Ceglie | il pm che diede del “deliquente” a Cantone si è dimesso dalla magistratura

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Il sostituto procuratore chedel “delinquente” al presidente dell’Anac Raffaele, definì “bastardi” i pm anticamorra Alessandro Milita e Antonello Ardituro (quest’ultimo ora consigliere del Csm) e appellò “cornuto” il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, si è, ex acclamato pm a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per le sue inchieste sulle ecomafie che ne fecero una icona delle associazioni ambientaliste e dell’anticamorra militante, ha presentato istanza di dimissioni il 5 febbraio. Ma la Quarta Commissione del Csm non ha ancora trattato il caso: la rinuncia alla toga non è automatica, deve essere vagliata e approvata in commissione e dal plenum. Per imprimere un’accelerazione alla pratica, l’avvocato diha scritto al vice presidente del Csm Giovanni Legnini una lettera dai toni garbati, con la quale sottolinea che il ...