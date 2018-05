Dolomiti Pride | c' è il patrocinio di Villa Lagarina

Dolomiti Pride - 50 eventi in attesa della sfilata : Il « Dolomiti Pride » si presenta alla città con un percorso di avvicinamento al discusso corteo , la Provincia di Trento ha detto no al patrocinio della sfilata , attraverso conferenze, spettacoli ...

Dolomiti Pride * calendario : oltre 60 gli eventi prima della grande parata del 9 giugno che toccheranno non solo le città capoluogo - ma ... : Migrazioni e diritti LGBTI tra l'Italia e il mondo", organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non ...