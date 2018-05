DLC gratis per Battlefield 1 e 4 dal 22 maggio | scadenze e dettagli

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Electronic Arts ha annunciato una promozione a tempo limitato per1 e 4. Il DLC In the name of the Tsar di1 e l'espansione Final Stand di4 saranno disponibiliper un periodo di tempo limitato sugli Store online di PS4, Xbox One e PC.per i DLCdi1 e 4Tutti coloro che sono in possesso di1 e 4 possono già scaricare gratuitamente In the Name of the Tsar e Final Stand dal PlayStation Store e dal marketplace di Xbox. Entrambi però per adesso sono ancora a pagamento su Origin. Di solito queste offerte sono state proposte anche su PC e quindi tra poche ore i due contenuti potrebbero essere disponibilianche sulla piattaforma digitale di Electronic Arts.Ovviamente coloro che riusciranno ad accaparrarsi in tempo i due DLC in modo gratuito li avranno per sempre nella propria libreria. L’offerta è ...